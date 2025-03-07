Дождь, снег и сильный ветер обещают в мегаполисах Казахстана в пятницу

В пятницу, 7 марта, во всех трех мегаполисах Казахстана – Алматы, Астане и Шымкенте – ожидаются осадки, в последних двух – еще и усиление ветра. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают снег. Температура днем поднимется до 4 градусов, а ночью опустится до 1 градуса. Скорость ветра составит 4,2 м/с.

Жителям Астаны тоже прогнозируют легкий снег. Днем термометры покажут до -2 градусов, ночью температура снизится до -13 градусов. Скорость ветра – 8,8 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидаются дождь и снег. В дневное время столбики термометров поднимутся до 7 градусов, ночью опустятся до 2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 10,8 м/с.