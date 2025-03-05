Какой будет погода в преддверии 8 марта в Казахстане, рассказали синоптики

Несмотря на то, что в ряде регионов страны обещают небольшое повышение температуры воздуха, в эти дни все же ожидаются осадки в виде дождя и снега, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в преддверии Международного женского дня погода решила "порадовать" жителей Казахстана: в ближайшие три дня серия северо-западных циклонов будет формировать погоду практически на всей территории страны.

Несмотря на то, что они принесут повышение температуры воздуха в северных регионах, сопровождаемые осадками в виде дождя и снега, а также порывистым ветром, слабоположительные температуры будут не сильно ощущаться.

Отметим, ранее сообщалось, что согласно консультативному долгосрочному прогнозу, в марте - мае на территории Казахстана температурный фон будет теплее, чем обычно - выше нормы на 1-2 градуса. Но при этом не исключены периоды с низкими значениями температуры воздуха.

Синоптики отмечают, что переходный сезон бывает крайне неустойчивым из-за частой смены синоптических процессов, поэтому весной природа может преподносить сюрпризы.

В марте прогнозируется осадков больше нормы на большей части республики, около нормы - в юго-западной половине страны (в Мангистауской, на большей части Кызылординской, Туркестанской, на северо-западе Жамбылской области, на юге Актюбинской и области Ұлытау);