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Штормовое предупреждение объявлено по Казахстану: в одном из регионов возможны подтопления

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Снег в Казахстане, иллюстративное фото для погоды
Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Практически по всему Казахстану, в 19 регионах страны, объявлено штормовое предупреждение на пятницу, 7 марта, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в связи с прогнозом осадков и повышением температурного фона в горных и предгорных районах области Жетісу 7-10 марта ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

"При превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек", - отметили в "Казгидромете".

Кроме того, 7 марта в Жамбылской области ожидаются осадки, туман, гололед; днем на западе, в горных районах - сильные осадки в виде дождя и снега. Кроме того, ожидается ветер с порывами до 28 метров в секунду.

В Туркестанской области ожидаются осадки, утром и днем на западе, юге, в горных районах области - дождь и снег; в горных районах области - гололед; на юге области - туман. В Шымкенте ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег).

В области Абай ожидаются дождь, снег, метель, гололед, порывы ветра до 28 метров в секунду. В Павлодарской области ожидаются дождь, снег, низовая метель, гололед.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, снег, метель, гололед; на севере, востоке области - сильные осадки. В Акмолинской области ожидаются снег, метель, гололед. На западе, севере, юге области ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель; днем на севере, юге, востоке области - снег, метель. На западе области ожидается туман. На севере, юге, востоке Атырауской области ожидаются снег, низовая метель; днем на северо-востоке области - осадки (дождь, снег). На дорогах - гололедица.

В Астане 7 марта временами ожидаются снег, низовая метель, гололед. В Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, снег, низовая метель, гололед. В Мангистауской области ожидаются осадки дождь, снег, на северо-востоке области ожидается метель.

На востоке, юге Костанайской области ожидаются снег, низовая метель; днем на западе, юге области - осадки, низовая метель, гололед. В Актюбинской области ночью ожидается снег, днем - осадки, низовая метель.

В Кызылординской области ожидаются осадки; на севере, в центре области - гололед, метель. В северной половине области Жетісу ожидаются осадки. В Карагандинской области ночью ожидаются дождь, снег, днем в северной половине - осадки, низовая метель, гололед.

В области Ұлытау ожидаются дождь, снег; ночью - метель; днем - низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе области - туман.

Ранее сообщалось, что в условиях сильного снегопада и нулевой видимости на трассе в Карагандинской области сегодня столкнулись 10 автомобилей.

До этого синоптики рассказали, какой будет погода в преддверии 8 марта в Казахстане.

Также мы писали, что согласно консультативному долгосрочному прогнозу, в марте - мае на территории Казахстана температурный фон будет теплее, чем обычно - выше нормы на 1-2 градуса. Но при этом не исключены периоды с низкими значениями температуры воздуха.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2226156-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-po-kazahstanu-v-odnom-iz-regionov-vozmozhny-podtopleniya/