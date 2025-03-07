"Минимум цветы": какие подарки казахстанцы дарят женщинам на 8 марта (видео)

Завтра в Казахстане будут праздновать Международный женский день. Журналисты решили поинтересоваться у казахстанских мужчин, какие подарки они приготовили своим дамам, передает телеканал "Астана".

Самый частый и распространенный подарок на 8 марта - букет цветов. Флористы рассказывают, что в Международный женский день традиционным розам отдают предпочтение композициям из тюльпанов. Самые популярные сорта - обычные и пионовидные. В основном их завозят из южной столицы и местных теплиц.

"Много лет мы старались экспериментировать с разным ассортиментом цветов. Заказывали и экзотику. Но, к сожалению, перед 8 Марта именно в хорошем качестве, то что постоит, то что будет радовать какое-то время – это тюльпан.

Поэтому 70% нашего объема именно по заказу это тюльпаны, на остальные приходится розы, хризантемы, кустовые розы, немного мимозы, альстромерия, лимониум, зелень – такие вот цветы", - поделилась флорист Елена Семидоцких.

Предзаказы на цветы на 8 Марта начинают принимать уже в середине февраля, но сильный пол предпочитает оставлять всё на последние дни. Каждый год счет идет на тысячи букетов. В предпраздничные дни цены вырастают на 20%, но мужчины не скупятся. В среднем один тюльпан обходится от 600 до 800 тенге, в зависимости от вида. Дальше все зависит от толщины кошелька.

Помимо цветов, многие мужчины ломают голову и над основным подарком. Здесь лишь дай волю развернуться фантазии и запросам любимых женщин.

"Цветы, много цветов", "Я купил фоторамку. Такая живая. Сканируешь QR-код и оживает фотка", "Цветы, букет хочу сам сделать. Там типа салфетки. Вот это, ну и набор духов-пробников",

"После работы поеду за букетом, думаю тоже духи купить", "Минимум цветы, а там видно будет. Что-нибудь придумаем, еще два дня впереди", - поделились с журналистами казахстанцы.

Сами женщины признаются, что обычно ждут в этот день букет цветов.

"Восьмое марта, наверное, ассоциируется все-таки с цветами. Будем ждать цветы", "Цветы в любом случае, да, порадуют женский глаз и женское настроение поднимут",

"Цветы, духи мои любимые. Я их получу. Я уверена, что мой любимый мужчина подарит мне это. Мой муж", "Я думаю, цветочкам каждая девушка рада", - поделились казахстанки.