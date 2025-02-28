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Как будут отдыхать казахстанцы на 8 марта

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Қазақ тілінде оқу
Мужчина в магазине цветов
Магазин цветов. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В марте в Казахстане празднуют Международный женский день, в связи с чем нас ждут дополнительные выходные. Как граждане будут отдыхать на 8 марта – в материале NUR.KZ.

8 марта в этом году приходится на субботу. Это значит, что при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдохнуть подряд три дня – 8, 9 и 10 числа. При шестидневной – только 8 -9 марта.

10 марта – рабочий день.

Отметим, как сообщается на официальном сайте ООН, международный женский день (8 марта) празднуют во всем мире. В этот день отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальных границ или этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий.

Идея проведения Международного женского дня впервые возникла в начале ХХ века, когда промышленно развитый мир переживал период экспансии и потрясений, демографического бума и появления радикальных идеологий.

Тем не менее многими этот праздник воспринимается как день весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от ее статуса и возраста, пишет сайт Calend.ru.

Ранее Русская служба BBC публиковала подробный материал о том, для чего придумали отмечать этот праздник и почему именно 8 марта.

Добавим, что через две недели после 8 марта казахстанцев ждут длинные выходные в честь Наурыз мейрамы. Как именно будем отдыхать в честь праздника весеннего равноденствия – читайте здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2224340-kak-budut-otdyhat-kazahstancy-na-8-marta/