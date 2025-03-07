В школах Казахстана будут кормить по-новому: в Минздраве обновили стандарты питания
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Министерство здравоохранения внесло изменения в приказ "Об утверждении стандартов питания в организациях здравоохранения и образования", передает NUR.KZ. Документ опубликован в ИПС "Әділет".
Согласно документу, способами организации питания являются:
- приготовление и реализация готовых блюд организациями образования самостоятельно (работниками, входящими в штатное расписание);
- организация питания в организациях образования поставщиком услуг питания на условиях аутсорсинга или кейтеринга. В детских дошкольных организациях не допускается организация аутсорсинга или кейтеринга, в учебно-оздоровительных организациях не допускается организация кейтеринга;
- организация розничной торговли пищевыми продуктами через буфет, кроме детских дошкольных организаций.
Также предусматривается как монопрофильное меню (или стандартное меню), так и мультипрофильное, содержащее несколько наборов блюд, который предусматривает самостоятельный выбор варианта блюд по типу "шведский стол", "ланч-пакеты". Выдача блюд осуществляется работником столовой.
Не допускается:
- смешивание готовых блюд с остатками, в том числе от предыдущего дня, реализация на следующий день готовых блюд;
- размещение на раздаче для реализации в порционном виде холодных блюд, гастрономических, кондитерских изделий и напитков вне охлаждаемой витрины (холодильного оборудования) и реализация с нарушением установленных сроков годности и условий хранения;
- замораживание нереализованных готовых блюд, скоропортящихся кулинарных изделий для последующей реализации в другие дни;
- заправка соусами (за исключением растительных масел) салатной продукции, первых, вторых блюд, предназначенных для реализации вне объекта питания. Соусы к блюдам доставляются в индивидуальной потребительской упаковке;
- привлечение к приготовлению, сервировке, порционированию и раздаче блюд, кулинарных изделий посторонних лиц, а также персонала, не являющихся ответственными за указанные виды деятельности;
- реализация готовых блюд, находившихся на раздаче более двух часов с момента их изготовления.
"При планировании питания в организациях образования в пищевом рационе предусматривается не менее 75% продуктов растительного происхождения (овощи, фрукты, злаковые, бобовые, ягоды, орехи, семена).
Частота включения овощей и фруктов в меню в организациях образования при кратности питания 5 раз и более в течение дня составляет совокупно пять порций, с соотношением – три порции овощей на две порции фруктов", - отмечается в документе.
Также допускается включение в ассортимент буфетов приготовление блюда из молока и молочных продуктов, обогащенные витаминами и микроэлементами. Молоко и кефир предусматриваются с массовой долей жира от 1 до 3,2%, йогурт - от 1,5 до 3%, сыры – не менее 45%, сметана - 10-15%.
Кроме этого, в качестве напитков используются вода питьевая негазированная, молоко, кисломолочные напитки, фруктовые чаи, компоты, фруктово-ягодные напитки с термической обработкой с добавлением сахара не более 2,5% от веса готового продукта.
Продукция, которая не допускается к изготовлению и реализации в организациях образования:
- простокваша, творог, кефир;
- фаршированные блинчики;
- макароны по-флотски;
- зельцы, форшмаки, студни, паштеты;
- кондитерские изделия с кремом;
- сахаристые некремовые кондитерские изделия;
- морсы, квасы;
- жареные во фритюре изделия;
- яйца всмятку, яичница-глазунья, омлет из свежего яичного меланжа непастеризованного;
- сложные (более четырех компонентов) салаты, салаты, заправленные сметаной и майонезом;
- окрошка;
- грибы;
- пищевая продукция непромышленного (домашнего) изготовления, в том числе консервы овощные, фруктовые, мясные, рыбные, грибные;
- первые и вторые блюда на основе сухих пищевых концентратов быстрого приготовления;
- фаст-фуды: гамбургеры, хот-доги, пицца, наггетсы, чипсы (чипсоны), соленые сухарики с вкусовыми добавками;
- острые соусы, кетчупы, жгучие специи (перец, хрен, горчица);
- непастеризованное молоко, творог и сметана без термической обработки;
- технологически обработанные мясные и рыбные продукты (колбасные изделия, копчёности);
- кофе и кофейные напитки;
- пищевая продукция с содержанием соли более 0,3% от веса готового продукта;
- пищевая продукция с содержанием добавленных сахаров свыше 5% от веса готового продукта;
- блюда, кулинарные изделия из мясной обрези, диафрагмы, крови, рулетов из мякоти голов;
- сушеная и вяленая рыба.
- печенье для детского питания промышленного изготовления, содержащее более 25 % добавленного сахара от веса готового продукта;
- хлебобулочные изделия для детского питания, содержащие соли более 0,5 % от веса готового продукта.
- пищевая продукция для детского питания, содержащая этиловый спирт более 0,2 %, ядра абрикосовой косточки, уксус, подсластители, за исключением специализированной пищевой продукции для диетического лечебного и диетического профилактического питания.
Продукция, которая не допускается к реализации в организациях образования:
- фаршированные блинчики;
- зельцы, форшмаки, студни, паштеты;
- кондитерские изделия с кремом;
- сахаристые некремовые кондитерские изделия;
- мороженое;
- пищевые концентраты;
- жевательная резинка;
- сладкие безалкогольные и энергетические (тонизирующие) напитки, газированные, лечебные и лечебно-столовые минеральные воды, соки концентрированные диффузионные (за исключением упакованных минеральных и питьевых вод), соки фруктовые, овощные, фруктово-ягодные, фруктово-овощные пастеризованные, вода питьевая со вкусовыми добавками;
- жареные во фритюре изделия;
- пищевая продукция непромышленного (домашнего) изготовления;
- фаст-фуды: гамбургеры, хот-доги, пицца, наггетсы, чипсы (чипсоны), соленые сухарики с вкусовыми добавками;
- острые соусы, кетчупы, жгучие специи (перец, хрен, горчица);
- непастеризованное молоко, творог и сметана без термической обработки;
- технологически обработанные мясные и рыбные продукты (колбасные изделия, копчёности);
- кофе и кофейные напитки;
- продукты, содержащие заменители молочного жира: спреды, молокосодержащие продукты;
- печенье для детского питания промышленного изготовления, содержащее более 25 % добавленного сахара от веса готового продукта;
- хлебобулочные изделия для детского питания, содержащие соли более 0,5 % от веса готового продукта.
Приказ вступит в силу начиная с нового учебного года - с 1 сентября 2025 года.
Напомним, в ноябре прошлого года на заседании правительства были обсуждены вопросы качества питания в казахстанских школьных столовых после выступления по этому вопросу президента. Премьер-министр Олжас Бектенов дал поручения Министерствам просвещения и здравоохранения с привлечением экспертов и ученых до конца года принять стандарт питания, включающий типовое перспективное меню, в том числе для школ без столовых.
До этого, на первом Форуме работников сельского хозяйства, который прошел в конце прошлой недели, президент высказался о недавнем случае отравления школьников в столовой в Мангистауской области. Токаев отметил необходимость жесткого контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.
"Но здесь проблема гораздо шире. Мы не можем кормить школьников дешевыми продуктами сомнительного качества. (...) Профильным структурам следует основательно заняться вопросом повышения качества продуктов, используемых в школьных столовых", - заявил Токаев.
Также глава Минздрава Казахстана Акмарал Альназарова сообщала о планах по разработке нового стандарта школьного питания. Она поставила цель - сделать так, чтобы каждый ребенок, независимо от региона, ежедневно получал сбалансированное количество белков, витаминов и всех необходимых питательных веществ.
В декабре стало известно, что Комитет санитарно-эпидемиологического контроля разработал проект Стандарта организации питания в организациях образования и воспитания.
Проектом были предусмотрены такие требования к школьному питанию, как формирование приверженности принципам здорового питания; перечень недопустимого сырья; требования к пищевым продуктам, предназначенным для продажи в школьных буфетах; перечень запрещенной к изготовлению и продаже пищевой продукции и другие.
Включены были и такие пункты, как особенности обеспечения питанием воспитанников/учащихся с особыми диетическими потребностями; информация о содержании аллергенов и глютена.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2226225-v-shkolah-kazahstana-budut-kormit-po-novomu-v-minzdrave-obnovili-standarty-pitaniya/