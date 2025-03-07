В школах Казахстана будут кормить по-новому: в Минздраве обновили стандарты питания

Министерство здравоохранения внесло изменения в приказ "Об утверждении стандартов питания в организациях здравоохранения и образования", передает NUR.KZ. Документ опубликован в ИПС "Әділет".

Согласно документу, способами организации питания являются:

приготовление и реализация готовых блюд организациями образования самостоятельно (работниками, входящими в штатное расписание);

организация питания в организациях образования поставщиком услуг питания на условиях аутсорсинга или кейтеринга. В детских дошкольных организациях не допускается организация аутсорсинга или кейтеринга, в учебно-оздоровительных организациях не допускается организация кейтеринга;

организация розничной торговли пищевыми продуктами через буфет, кроме детских дошкольных организаций.

Также предусматривается как монопрофильное меню (или стандартное меню), так и мультипрофильное, содержащее несколько наборов блюд, который предусматривает самостоятельный выбор варианта блюд по типу "шведский стол", "ланч-пакеты". Выдача блюд осуществляется работником столовой.

Не допускается:

смешивание готовых блюд с остатками, в том числе от предыдущего дня, реализация на следующий день готовых блюд;

размещение на раздаче для реализации в порционном виде холодных блюд, гастрономических, кондитерских изделий и напитков вне охлаждаемой витрины (холодильного оборудования) и реализация с нарушением установленных сроков годности и условий хранения;

замораживание нереализованных готовых блюд, скоропортящихся кулинарных изделий для последующей реализации в другие дни;

заправка соусами (за исключением растительных масел) салатной продукции, первых, вторых блюд, предназначенных для реализации вне объекта питания. Соусы к блюдам доставляются в индивидуальной потребительской упаковке;

привлечение к приготовлению, сервировке, порционированию и раздаче блюд, кулинарных изделий посторонних лиц, а также персонала, не являющихся ответственными за указанные виды деятельности;

реализация готовых блюд, находившихся на раздаче более двух часов с момента их изготовления.

"При планировании питания в организациях образования в пищевом рационе предусматривается не менее 75% продуктов растительного происхождения (овощи, фрукты, злаковые, бобовые, ягоды, орехи, семена).

Частота включения овощей и фруктов в меню в организациях образования при кратности питания 5 раз и более в течение дня составляет совокупно пять порций, с соотношением – три порции овощей на две порции фруктов", - отмечается в документе.

Также допускается включение в ассортимент буфетов приготовление блюда из молока и молочных продуктов, обогащенные витаминами и микроэлементами. Молоко и кефир предусматриваются с массовой долей жира от 1 до 3,2%, йогурт - от 1,5 до 3%, сыры – не менее 45%, сметана - 10-15%.

Кроме этого, в качестве напитков используются вода питьевая негазированная, молоко, кисломолочные напитки, фруктовые чаи, компоты, фруктово-ягодные напитки с термической обработкой с добавлением сахара не более 2,5% от веса готового продукта.

Продукция, которая не допускается к изготовлению и реализации в организациях образования:

простокваша, творог, кефир;

фаршированные блинчики;

макароны по-флотски;

зельцы, форшмаки, студни, паштеты;

кондитерские изделия с кремом;

сахаристые некремовые кондитерские изделия;

морсы, квасы;

жареные во фритюре изделия;

яйца всмятку, яичница-глазунья, омлет из свежего яичного меланжа непастеризованного;

сложные (более четырех компонентов) салаты, салаты, заправленные сметаной и майонезом;

окрошка;

грибы;

пищевая продукция непромышленного (домашнего) изготовления, в том числе консервы овощные, фруктовые, мясные, рыбные, грибные;

первые и вторые блюда на основе сухих пищевых концентратов быстрого приготовления;

фаст-фуды: гамбургеры, хот-доги, пицца, наггетсы, чипсы (чипсоны), соленые сухарики с вкусовыми добавками;

острые соусы, кетчупы, жгучие специи (перец, хрен, горчица);

непастеризованное молоко, творог и сметана без термической обработки;

технологически обработанные мясные и рыбные продукты (колбасные изделия, копчёности);

кофе и кофейные напитки;

пищевая продукция с содержанием соли более 0,3% от веса готового продукта;

пищевая продукция с содержанием добавленных сахаров свыше 5% от веса готового продукта;

блюда, кулинарные изделия из мясной обрези, диафрагмы, крови, рулетов из мякоти голов;

сушеная и вяленая рыба.

печенье для детского питания промышленного изготовления, содержащее более 25 % добавленного сахара от веса готового продукта;

хлебобулочные изделия для детского питания, содержащие соли более 0,5 % от веса готового продукта.

пищевая продукция для детского питания, содержащая этиловый спирт более 0,2 %, ядра абрикосовой косточки, уксус, подсластители, за исключением специализированной пищевой продукции для диетического лечебного и диетического профилактического питания.

Продукция, которая не допускается к реализации в организациях образования:

фаршированные блинчики;

зельцы, форшмаки, студни, паштеты;

кондитерские изделия с кремом;

сахаристые некремовые кондитерские изделия;

мороженое;

пищевые концентраты;

жевательная резинка;

сладкие безалкогольные и энергетические (тонизирующие) напитки, газированные, лечебные и лечебно-столовые минеральные воды, соки концентрированные диффузионные (за исключением упакованных минеральных и питьевых вод), соки фруктовые, овощные, фруктово-ягодные, фруктово-овощные пастеризованные, вода питьевая со вкусовыми добавками;

жареные во фритюре изделия;

пищевая продукция непромышленного (домашнего) изготовления;

фаст-фуды: гамбургеры, хот-доги, пицца, наггетсы, чипсы (чипсоны), соленые сухарики с вкусовыми добавками;

острые соусы, кетчупы, жгучие специи (перец, хрен, горчица);

непастеризованное молоко, творог и сметана без термической обработки;

технологически обработанные мясные и рыбные продукты (колбасные изделия, копчёности);

кофе и кофейные напитки;

продукты, содержащие заменители молочного жира: спреды, молокосодержащие продукты;

печенье для детского питания промышленного изготовления, содержащее более 25 % добавленного сахара от веса готового продукта;

хлебобулочные изделия для детского питания, содержащие соли более 0,5 % от веса готового продукта.

Приказ вступит в силу начиная с нового учебного года - с 1 сентября 2025 года.

Напомним, в ноябре прошлого года на заседании правительства были обсуждены вопросы качества питания в казахстанских школьных столовых после выступления по этому вопросу президента. Премьер-министр Олжас Бектенов дал поручения Министерствам просвещения и здравоохранения с привлечением экспертов и ученых до конца года принять стандарт питания, включающий типовое перспективное меню, в том числе для школ без столовых.

До этого, на первом Форуме работников сельского хозяйства, который прошел в конце прошлой недели, президент высказался о недавнем случае отравления школьников в столовой в Мангистауской области. Токаев отметил необходимость жесткого контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

"Но здесь проблема гораздо шире. Мы не можем кормить школьников дешевыми продуктами сомнительного качества. (...) Профильным структурам следует основательно заняться вопросом повышения качества продуктов, используемых в школьных столовых", - заявил Токаев.

Также глава Минздрава Казахстана Акмарал Альназарова сообщала о планах по разработке нового стандарта школьного питания. Она поставила цель - сделать так, чтобы каждый ребенок, независимо от региона, ежедневно получал сбалансированное количество белков, витаминов и всех необходимых питательных веществ.

В декабре стало известно, что Комитет санитарно-эпидемиологического контроля разработал проект Стандарта организации питания в организациях образования и воспитания.

Проектом были предусмотрены такие требования к школьному питанию, как формирование приверженности принципам здорового питания; перечень недопустимого сырья; требования к пищевым продуктам, предназначенным для продажи в школьных буфетах; перечень запрещенной к изготовлению и продаже пищевой продукции и другие.

Включены были и такие пункты, как особенности обеспечения питанием воспитанников/учащихся с особыми диетическими потребностями; информация о содержании аллергенов и глютена.