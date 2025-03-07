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В школах Казахстана будут кормить по-новому: в Минздраве обновили стандарты питания

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Школьная столовая
Столовая. Иллюстративное фото: Ben Birchall/PA Images via Getty Images

Министерство здравоохранения внесло изменения в приказ "Об утверждении стандартов питания в организациях здравоохранения и образования", передает NUR.KZ. Документ опубликован в ИПС "Әділет".

Согласно документу, способами организации питания являются:

  • приготовление и реализация готовых блюд организациями образования самостоятельно (работниками, входящими в штатное расписание);
  • организация питания в организациях образования поставщиком услуг питания на условиях аутсорсинга или кейтеринга. В детских дошкольных организациях не допускается организация аутсорсинга или кейтеринга, в учебно-оздоровительных организациях не допускается организация кейтеринга;
  • организация розничной торговли пищевыми продуктами через буфет, кроме детских дошкольных организаций.

Также предусматривается как монопрофильное меню (или стандартное меню), так и мультипрофильное, содержащее несколько наборов блюд, который предусматривает самостоятельный выбор варианта блюд по типу "шведский стол", "ланч-пакеты". Выдача блюд осуществляется работником столовой.

Не допускается:

  • смешивание готовых блюд с остатками, в том числе от предыдущего дня, реализация на следующий день готовых блюд;
  • размещение на раздаче для реализации в порционном виде холодных блюд, гастрономических, кондитерских изделий и напитков вне охлаждаемой витрины (холодильного оборудования) и реализация с нарушением установленных сроков годности и условий хранения;
  • замораживание нереализованных готовых блюд, скоропортящихся кулинарных изделий для последующей реализации в другие дни;
  • заправка соусами (за исключением растительных масел) салатной продукции, первых, вторых блюд, предназначенных для реализации вне объекта питания. Соусы к блюдам доставляются в индивидуальной потребительской упаковке;
  • привлечение к приготовлению, сервировке, порционированию и раздаче блюд, кулинарных изделий посторонних лиц, а также персонала, не являющихся ответственными за указанные виды деятельности;
  • реализация готовых блюд, находившихся на раздаче более двух часов с момента их изготовления.

"При планировании питания в организациях образования в пищевом рационе предусматривается не менее 75% продуктов растительного происхождения (овощи, фрукты, злаковые, бобовые, ягоды, орехи, семена).

Частота включения овощей и фруктов в меню в организациях образования при кратности питания 5 раз и более в течение дня составляет совокупно пять порций, с соотношением – три порции овощей на две порции фруктов", - отмечается в документе.

Также допускается включение в ассортимент буфетов приготовление блюда из молока и молочных продуктов, обогащенные витаминами и микроэлементами. Молоко и кефир предусматриваются с массовой долей жира от 1 до 3,2%, йогурт - от 1,5 до 3%, сыры – не менее 45%, сметана - 10-15%.

Кроме этого, в качестве напитков используются вода питьевая негазированная, молоко, кисломолочные напитки, фруктовые чаи, компоты, фруктово-ягодные напитки с термической обработкой с добавлением сахара не более 2,5% от веса готового продукта.

Продукция, которая не допускается к изготовлению и реализации в организациях образования:

  • простокваша, творог, кефир;
  • фаршированные блинчики;
  • макароны по-флотски;
  • зельцы, форшмаки, студни, паштеты;
  • кондитерские изделия с кремом;
  • сахаристые некремовые кондитерские изделия;
  • морсы, квасы;
  • жареные во фритюре изделия;
  • яйца всмятку, яичница-глазунья, омлет из свежего яичного меланжа непастеризованного;
  • сложные (более четырех компонентов) салаты, салаты, заправленные сметаной и майонезом;
  • окрошка;
  • грибы;
  • пищевая продукция непромышленного (домашнего) изготовления, в том числе консервы овощные, фруктовые, мясные, рыбные, грибные;
  • первые и вторые блюда на основе сухих пищевых концентратов быстрого приготовления;
  • фаст-фуды: гамбургеры, хот-доги, пицца, наггетсы, чипсы (чипсоны), соленые сухарики с вкусовыми добавками;
  • острые соусы, кетчупы, жгучие специи (перец, хрен, горчица);
  • непастеризованное молоко, творог и сметана без термической обработки;
  • технологически обработанные мясные и рыбные продукты (колбасные изделия, копчёности);
  • кофе и кофейные напитки;
  • пищевая продукция с содержанием соли более 0,3% от веса готового продукта;
  • пищевая продукция с содержанием добавленных сахаров свыше 5% от веса готового продукта;
  • блюда, кулинарные изделия из мясной обрези, диафрагмы, крови, рулетов из мякоти голов;
  • сушеная и вяленая рыба.
  • печенье для детского питания промышленного изготовления, содержащее более 25 % добавленного сахара от веса готового продукта;
  • хлебобулочные изделия для детского питания, содержащие соли более 0,5 % от веса готового продукта.
  • пищевая продукция для детского питания, содержащая этиловый спирт более 0,2 %, ядра абрикосовой косточки, уксус, подсластители, за исключением специализированной пищевой продукции для диетического лечебного и диетического профилактического питания.

Продукция, которая не допускается к реализации в организациях образования:

  • фаршированные блинчики;
  • зельцы, форшмаки, студни, паштеты;
  • кондитерские изделия с кремом;
  • сахаристые некремовые кондитерские изделия;
  • мороженое;
  • пищевые концентраты;
  • жевательная резинка;
  • сладкие безалкогольные и энергетические (тонизирующие) напитки, газированные, лечебные и лечебно-столовые минеральные воды, соки концентрированные диффузионные (за исключением упакованных минеральных и питьевых вод), соки фруктовые, овощные, фруктово-ягодные, фруктово-овощные пастеризованные, вода питьевая со вкусовыми добавками;
  • жареные во фритюре изделия;
  • пищевая продукция непромышленного (домашнего) изготовления;
  • фаст-фуды: гамбургеры, хот-доги, пицца, наггетсы, чипсы (чипсоны), соленые сухарики с вкусовыми добавками;
  • острые соусы, кетчупы, жгучие специи (перец, хрен, горчица);
  • непастеризованное молоко, творог и сметана без термической обработки;
  • технологически обработанные мясные и рыбные продукты (колбасные изделия, копчёности);
  • кофе и кофейные напитки;
  • продукты, содержащие заменители молочного жира: спреды, молокосодержащие продукты;
  • печенье для детского питания промышленного изготовления, содержащее более 25 % добавленного сахара от веса готового продукта;
  • хлебобулочные изделия для детского питания, содержащие соли более 0,5 % от веса готового продукта.

Приказ вступит в силу начиная с нового учебного года - с 1 сентября 2025 года.

Напомним, в ноябре прошлого года на заседании правительства были обсуждены вопросы качества питания в казахстанских школьных столовых после выступления по этому вопросу президента. Премьер-министр Олжас Бектенов дал поручения Министерствам просвещения и здравоохранения с привлечением экспертов и ученых до конца года принять стандарт питания, включающий типовое перспективное меню, в том числе для школ без столовых.

До этого, на первом Форуме работников сельского хозяйства, который прошел в конце прошлой недели, президент высказался о недавнем случае отравления школьников в столовой в Мангистауской области. Токаев отметил необходимость жесткого контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

"Но здесь проблема гораздо шире. Мы не можем кормить школьников дешевыми продуктами сомнительного качества. (...) Профильным структурам следует основательно заняться вопросом повышения качества продуктов, используемых в школьных столовых", - заявил Токаев.

Также глава Минздрава Казахстана Акмарал Альназарова сообщала о планах по разработке нового стандарта школьного питания. Она поставила цель - сделать так, чтобы каждый ребенок, независимо от региона, ежедневно получал сбалансированное количество белков, витаминов и всех необходимых питательных веществ.

В декабре стало известно, что Комитет санитарно-эпидемиологического контроля разработал проект Стандарта организации питания в организациях образования и воспитания.

Проектом были предусмотрены такие требования к школьному питанию, как формирование приверженности принципам здорового питания; перечень недопустимого сырья; требования к пищевым продуктам, предназначенным для продажи в школьных буфетах; перечень запрещенной к изготовлению и продаже пищевой продукции и другие.

Включены были и такие пункты, как особенности обеспечения питанием воспитанников/учащихся с особыми диетическими потребностями; информация о содержании аллергенов и глютена.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2226225-v-shkolah-kazahstana-budut-kormit-po-novomu-v-minzdrave-obnovili-standarty-pitaniya/