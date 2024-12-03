Яичницу и макароны по-флотски запретят: изменения внесут в школьное питание в Казахстане

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля разработал проект Стандарта организации питания в организациях образования и воспитания, передает NUR.KZ.

Соответствующий документ появился на сайте "Открытые НПА". Целями "Стандарта организации питания в организациях образования и воспитания" указаны обеспечение качественного и сбалансированного питания, а также совершенствование механизмов организации питания в организациях образования и воспитания.

"Данная мера позволит обеспечить единые подходы к питанию в организациях образования и воспитания, а также предусмотреть формат организации питания в малокомплектных школах, где отсутствуют столовые. Кроме того, реализация данного документа позволит внедрить механизмы профилактики пищевых отравлений и инфекционных заболеваний", - сообщается в пояснительной записке к документу.

Проектом предусмотрены такие требования к школьному питанию, как формирование приверженности принципам здорового питания; перечень недопустимого сырья; требования к пищевым продуктам, предназначенным для продажи в школьных буфетах; перечень запрещенной к изготовлению и продаже пищевой продукции и другие.

Включены и такие пункты, как особенности обеспечения питанием воспитанников/учащихся с особыми диетическими потребностями; информация о содержании аллергенов и глютена.

Стандартом регламентируются такие этапы организации питания в учебных заведениях, как его финансирование, организация, требования к условиям закупки, транспортировки, хранения, изготовления, реализации; планирование меню, требования к пищеблокам, к мытью и дезинфекции посуды и оборудования, контроль безопасности и качества питания и др.

Отдельным приложением перечисляется запретная к изготовлению и реализации продукция. Список довольно широк, в нем:

простокваша, творог, кефир; фаршированные блинчики; макароны по-флотски; зельцы, форшмаки, студни, паштеты; кондитерские изделия с кремом; некремовые кондитерские изделия и сладости; морсы, квасы; яйца всмятку, яичница-глазунья, омлет из свежего яичного меланжа непастеризованного; сложные (более четырех компонентов) салаты, салаты, заправленные сметаной и майонезом; а также окрошка, грибы, консервы домашнего изготовления, фаст-фуды, острые соусы, кетчупы, жгучие специи (перец, хрен, горчица); колбасные изделия, копчёности, кофе и кофейные напитки и др.

Проект находится на публичном обсуждении до 17 декабря.

Напомним, ранее в ноябре на заседании правительства обсудили качество питания в казахстанских школьных столовых после выступления по этому вопросу президента. Премьер-министр Олжас Бектенов дал поручения Министерствам просвещения и здравоохранения с привлечением экспертов и ученых до конца года принять стандарт питания, включающий типовое перспективное меню, в том числе для школ без столовых.

До этого на первом Форуме работников сельского хозяйства, который прошел в конце прошлой недели, президент высказался о недавнем случае отравления школьников в столовой в Мангистауской области. Токаев отметил необходимость жесткого контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

"Но здесь проблема гораздо шире. Мы не можем кормить школьников дешевыми продуктами сомнительного качества. (...) Профильным структурам следует основательно заняться вопросом повышения качества продуктов, используемых в школьных столовых", - заявил Токаев.

Также глава Минздрава Казахстана Акмарал Альназарова сообщала о планах по разработке нового стандарта школьного питания. Она поставила цель - сделать так, чтобы каждый ребенок, независимо от региона, ежедневно получал сбалансированное количество белков, витаминов и всех необходимых питательных веществ.