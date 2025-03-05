Снег пообещали в одном из мегаполисов Казахстана
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 5 марта. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
В Алматы ожидается пасмурная погода без осадков. Температура днем поднимется до +1 градуса, а ночью опустится до -9 градусов. Скорость ветра составит 1,9 м/с.
В Астане прогнозируют небольшой снег. Днем температура воздуха составит -7 градусов, ночью температура снизится до -17 градусов. Скорость ветра – 7,5 м/с.
В Шымкенте сегодня тоже ожидается пасмурная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до +7 градусов, ночью опустятся до -4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,6 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2225516-sneg-poobeshchali-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/