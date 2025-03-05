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Снег пообещали в одном из мегаполисов Казахстана

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Мужчина идет по тропе, на которой тает лёд
Снег и лужи. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 5 марта. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

В Алматы ожидается пасмурная погода без осадков. Температура днем поднимется до +1 градуса, а ночью опустится до -9 градусов. Скорость ветра составит 1,9 м/с.

В Астане прогнозируют небольшой снег. Днем температура воздуха составит -7 градусов, ночью температура снизится до -17 градусов. Скорость ветра – 7,5 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается пасмурная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до +7 градусов, ночью опустятся до -4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,6 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2225516-sneg-poobeshchali-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/

Автор: Виктор Николаев

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Снег пообещали в одном из мегаполисов Казахстана