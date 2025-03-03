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Осадки на большей части Казахстана в ближайшие дни вызовет циклон с Баренцева моря

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Снег
Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Осадки прогнозируют на большей части Казахстана в ближайшие дни, с 4 по 6 марта. Виноват в этом будет циклон с Баренцева моря, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Специалисты метеослужбы подчеркнули, что в ближайшие дни погоду республики будет определять циклон с районов Баренцево моря - на большей части страны ожидаются осадки в виде дождя и снега.

Помимо этого по Казахстану прогнозируются туманы, гололед, низовая метель, порывистый ветер.

Ожидается повышение температуры воздуха в ночные часы на западе, северо-западе страны до 0...-8 градусов, на севере, в центре до -5...-15 градусов, на востоке до -7...-18 градусов, на юге, юго-востоке до -8...+2 градусов.

Ранее мы писали о том, какая погода ожидается весной 2025 года в Казахстане - согласно консультативному долгосрочному прогнозу, в марте – мае на территории Казахстана температурный фон будет теплее, чем обычно - выше нормы на 1-2 градуса, но при этом не исключены периоды с низкими значениями температуры воздуха.

В марте прогнозируется осадков больше нормы на большей части республики, около нормы – в юго-западной половине страны (в Мангыстауской, на большей части Кызылординской, Туркестанской, на северо-западе Жамбылской области, на юге Актюбинской и области Ұлытау).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2225046-osadki-na-bolshey-chasti-kazahstana-v-blizhayshie-dni-vyzovet-ciklon-s-barenceva-morya/