Снег и морозы обещают в мегаполисах Казахстана во вторник

Во вторник, 4 марта, в Астане и Шымкенте обещают снег, в Алматы ожидается пасмурная погода. Жителей столицы предупреждают также о морозе. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет пасмурно, но без осадков. Температура днем поднимется до -1 градуса, а ночью опустится до -8 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют легкий снег. Днем термометры покажут до -7 градусов, ночью температура снизится до -18 градусов. Скорость ветра – 6,0 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается снег. В дневное время столбики термометров поднимутся до 0 градусов, ночью опустятся до -5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 9,6 м/с.