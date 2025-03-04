Снег и морозы обещают в мегаполисах Казахстана во вторник
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Во вторник, 4 марта, в Астане и Шымкенте обещают снег, в Алматы ожидается пасмурная погода. Жителей столицы предупреждают также о морозе. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет пасмурно, но без осадков. Температура днем поднимется до -1 градуса, а ночью опустится до -8 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют легкий снег. Днем термометры покажут до -7 градусов, ночью температура снизится до -18 градусов. Скорость ветра – 6,0 м/с.
В Шымкенте сегодня тоже ожидается снег. В дневное время столбики термометров поднимутся до 0 градусов, ночью опустятся до -5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 9,6 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2225205-sneg-i-morozy-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-vo-vtornik/