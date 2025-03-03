Мусорные урны нового типа начали устанавливать в Алматы (фото)

В Алматы началась установка новых антивандальных урн, которые, по задумке, должны улучшить санитарное состояние и снизить уровень загрязнения улиц, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, в рамках акции "Алматы - наш общий дом" программы "Таза Қазақстан" в городе началась установка новых антивандальных урн, чтобы улучшить санитарное состояние и снизить уровень загрязнения улиц. Согласно утвержденным планам, в 2025 году в Алматы будет установлено 12 036 новых урн объемом 80 и 120 литров.

По информации управления развития коммунальной инфраструктуры, эти урны будут установлены на основе заявок от районных акиматов и ориентированы на повышение комфортных условий для жителей города. Для улучшения уборки мусора урны оснащены полиэтиленовыми пакетами объемом 120 литров.

Акимат города Алматы провел анализ и выявил, что существующие урны с объемом от 40 до 60 литров не справляются с большим потоком мусора на оживленных улицах города. В результате власти города приняли решение заменить старые урны на более вместительные модели.

Урны объемом 80 литров гиперболоидные будут установлены в парках и скверах.

Урны объемом 80 литров квадратные и цилиндрические - на улицах магистрального и городского значения.

Урны объемом 120 литров квадратные будут установлены в местах массового скопления людей, таких как остановочные комплексы, станции метро, надземные и подземные переходы.

Новые урны. Фото: акимат Алматы

В 2024 году городские власти были вынуждены выделять дополнительные маршруты для уборки урн из-за быстрого заполнения существующих контейнеров, отмечает ведомство.

Акимат города напоминает о старте кампании "Алматы - наш общий дом" в рамках программы "Таза Казахстан", которая пройдет с 1 марта по 1 апреля 2025 года. Ее цель - повысить экологическую культуру и ответственность горожан. В целом кампания "Алматы - наш общий дом" поделена на 4 основных этапа.

Новые урны. Фото: акимат Алматы

Первый этап "Чистые улицы" включает очистку остановок, светофоров, переходов, дорожных знаков, осветительных приборов, установку новых урн на территориях общего пользования и др.

Добавим, также сегодня в акимате Алматы рассказали подробности реконструкции здания Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Натальи Сац.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев в ходе встречи с жителями Медеуского района рассказал, какие работы планируются в районе в этом году. Среди них - новый роддом, благоустройство Терренкура и проспекта Достык.

До этого в акимате сообщали, как планируют обустроить в этом году Алмалинский район - здесь планируют построить Дом школьников, новый роддом, детские сады и школу.

А в начале февраля в акимате показали объект, отремонтированный за счет "Бюджета народного участия" в Бостандыкском районе, и рассказали, что еще изменилось в районе.