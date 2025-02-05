В акимате Алматы показали объект, отремонтированный за счет "Бюджета народного участия" (фото)

В рамках программы "Бюджет народного участия" в Бостандыкском районе Алматы обновили детскую площадку, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как рассказали в ведомстве, ремонтные работы были завершены еще в конце прошлого года. Сама площадка находится на пересечении улиц Мусрепова и Бухар Жырау.

Отмечается, что ремонт был осуществлен в рамках программы "Бюджет народного участия".

Детская площадка. Фото: акимат Алматы

В акимате подчеркнули, что обновленная детская площадка теперь представляет собой современное и безопасное место для отдыха как детей, так и их родителей. В ходе работ установили новые игровые комплексы, заменили резиновое покрытие, модернизировали освещение, поставили новые скамейки и урны.

Детская площадка. Фото: акимат Алматы

"Площадка стала отличным местом отдыха на нашей улице. Благодарим акимат и подрядчиков за проделанную работу. Мы с внуками гуляем здесь каждый день — им нравится, а территория всегда чистая и ухоженная. Супер!" - поделилась впечатлениями жительница Бостандыкского района Анита Ефремова.

Детская площадка. Фото: акимат Алматы

Детская площадка. Фото: акимат Алматы

Всего же в прошлом году в Бостандыкском районе по программе БНУ реализовано свыше 50 проектов. В частности, приведены в порядок детские площадки в микрорайонах Орбита-3 и Орбита-4, благоустроены дворы, на шести улицах проведены работы по прокладке технического тротуара. На проспекте Абая завершено благоустройство разделительной полосы.

Модернизация охватила участок протяженностью около 3 километров от улицы Байзакова до улицы Тургут Озала. Проложена брусчатка, установлены автоматическая система полива, беседки, а также полностью обновлено освещение. Заменены все урны, скамейки, также установлены объекты малых архитектурных форм и качели для комфортного отдыха горожан. Полностью обновлен газон, посажены кустарники.

В этом году в рамках этой же программы планируется реализовать еще 26 проектов. А всего за три года в мегаполисе реализовано 938 проектов на сумму 39,1 млрд тенге.

В акимате подчеркивают, что "Бюджет народного участия" позволяет местным жителям воплощать свои идеи по обновлению городской инфраструктуры. По поручению акима города на проекты программы в этом году выделят 17,1 млрд тенге.

Напомним, в декабре аким Ауэзовского района Алматы Абзал Егембердиев показал, как изменилась его территория: благоустроенный двор, новый сквер и первая в республике школа нового формата, построенная в рамках проекта "Комфортная школа". Район преобразили за счет средств программы "Бюджет народного участия".

Мы также рассказывали, что в микрорайоне Жас-Канат Турксибского района Алматы в рамках этой программы заброшенный участок преобразовали в уютное общественное пространство.