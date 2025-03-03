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Реконструкция ТЮЗа им. Сац в Алматы за 22 млрд тенге: что изменится

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Театр имени Натальи Сац в Алматы
Театр имени Натальи Сац в Алматы. Кадр из видео: 24.kz

В акимате Алматы рассказали подробности реконструкции здания Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Натальи Сац, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Реконструкция здания театра начнется уже в этом месяце, проинформировали в управлении строительства Алматы.

"Проект реконструкции прошел государственную экспертизу, уже определена подрядная организация, которой начаты подготовительные работы. В ближайшие дни будет установлено ограждение вдоль территории театра", - говорится в сообщении.

​В городском управлении строительства напомнили, что здание театра было построено в 1980-х годах, и за все время в нем не проводился капитальный ремонт.

Реконструкция театра им. Н. Сац
Реконструкция театра им. Н. Сац. Фото: акимат Алматы

Коллектив театра не раз обращал внимание общественности на плачевное состояние здания: вода с крыши заливала сцену, внешняя облицовка и электрическая проводка давно пришли в негодность. После обращения к акиму города было дано поручение провести реконструкцию знакового для Алматы культурного объекта.

Реконструкция театра им. Н. Сац
Реконструкция театра им. Н. Сац. Фото: акимат Алматы

"Проведенное техническое обследование выявило значительный износ оборудования, инженерных сетей, кровли, фасадных плит и внутренней отделки помещений. На сегодня здание не отвечает нормам безопасности и утратило эстетический вид", - рассказывают в акимате.

Проект реконструкции предусматривает усиление несущих конструкций, замену протекающей кровли и фасадных плит, обновление всех инженерных коммуникаций. Будет обеспечено полное оборудование здания автоматической системой пожаротушения.

Планируется также на 100% обновить театральное оборудование, сцену, освещение, расширить проходы и расстояние между креслами, установить дополнительные места для маломобильных групп населения.

Реконструкция театра им. Н. Сац
Реконструкция театра им. Н. Сац. Фото: акимат Алматы

"​Особое внимание уделено вопросу восстановления и сохранения архитектурных элементов, так как здание является памятником истории и культуры местного значения. К примеру, планируется воссоздать исторический облик напольного покрытия холла, заложенного в изначальном проекте. Также будет восстановлена мозаика в фойе здания", - добавили в акимате.

Кроме того, рядом с театром построят новое трехэтажное здание площадью 10 тыс. кв. м. В нем расположится камерный зал на 200 мест со сценой, гримерные комнаты, помещения для мастерских и цехов театра, склады для хранения декораций, кабинеты для художественно-руководящего персонала, а также учебная сцена и классы для занятий детской театральной студии.

Реконструкция театра им. Н. Сац
Реконструкция театра им. Н. Сац. Фото: акимат Алматы

Два строения будут соединены галерейным переходом. Близлежащую территорию благоустроят и озеленят.

"Это масштабный проект, и после завершения работ театр станет одной из визитных карточек, местом притяжения горожан в восточной части города", - заключили в ведомстве.

Срок работ - 16 месяцев. Предполагается, что все работы будут завершены в июле 2026 года.

Напомним, в январе стало известно, что в Алматы реконструируют театр им. Н. Сац. В акимате сообщали, что здание, построенное в 80-х годах, ни разу капитально не ремонтировалось. На реконструкцию театра выделили 21,7 млрд тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2224985-rekonstrukciya-tyuz-im-sac-v-almaty-za-22-mlrd-tenge-chto-imenno-izmenitsya/