Дом школьников с бассейном, школа и роддом: о новых соцобъектах рассказал Досаев

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Алмалинского района рассказал о новых социальных объектах, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

Так, в городе построили новый Дом школьников, который позволит обучать до 400 детей ежедневно.

"По адресу улица Жамбыла, 170А, построен новый, современный Дом школьников вместо старого здания, построенного в 1951 году. Новый Дом школьников позволит обучать почти в 2,5 раза больше, до 400 детей ежедневно.

В центре будут созданы комфортные условия с учетом всех стандартов безопасности, доступности и оснащения. Откроются студии робототехники, IT, хореографии, рисования, игровые зоны, амфитеатр и бассейн. Открытие запланировано в марте 2025 года", - рассказал аким Алматы.

Дом школьников. Фото: акимат Алматы

Кроме того, по поручению Ерболата Досаева в государственную собственность было возвращено здание частного детского сада по улице Мауленова. Здание будет отремонтировано с сейсмоусилением, и на его базе откроется новый детский сад на 100 мест. Работы начнутся в июне этого года, а открытие запланировано на конец 2026 года.

Еще один новый детский сад на 240 мест будет построен в микрорайоне Тастак, где расположено старое ветхое здание. Также в Алмалинском районе города завершено строительство еще одной комфортной школы.

"Мы продолжаем активно работать над улучшением образовательной инфраструктуры, главным образом, за счет строительства пристроек к школам и модернизации уже построенных школ.

В рамках Национального проекта "Комфортная школа" завершается строительство новой школы на 1,5 тыс. мест на пересечении Райымбека и Ауэзова. В апреле завершатся работы. Школа будет открыта с начала нового учебного года", - отметил Досаев.

Комфортная школа. Фото: акимат Алматы

Помимо этого, в июле 2024 года начато строительство пристройки к школе №58 на 600 мест. Завершение работ запланировано в декабре этого года. В июле этого года начнется строительство пристройки к школе №16 на 300 мест. Работы планируется завершить в 1 квартале 2026 года.

Также запланирован капитальный ремонт с сейсмоусилением школ №134 и №135. Работы начнутся в августе 2025 года. Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию и сейсмоусиление школ №124 и №128. Завершение проектирования запланировано в сентябре 2025 года.

Еще одним важным социальным объектом станет новое здание с современным медицинским оборудованием, которое появится на месте старого корпуса роддома №1 в Алматы.

Продолжаются работы по капитальному ремонту Городского Центра репродукции человека. В марте этого года ожидается завершение работ по зданию, находящемуся по Жибек жолы, 124. Работы по ремонту здания, расположенного по улице Торекулова, 73, будет завершено во втором квартале 2025 года.

"Охрана здоровья матери и ребенка всегда остается приоритетом работы акимата. Родильный дом №1, построенный в 1937 году, давно устарел и не соответствует современным стандартам. Завершается проектирование нового здания, в июне 2025 года ожидается выход экспертизы. Летом 2025 года начнется снос старого здания с последующим строительством нового, оснащенного современным оборудованием. Срок завершения работ - в конце 2026 года", - сообщил аким Алматы.

Поликлиника. Фото: акимат Алматы

Также в марте 2025 года завершится капитальный ремонт здания поликлиники №3. В рамках работ будут восстановлены конструктивные элементы и модернизированы внутренние помещения.

Кроме того, на месте старого здания городского ревматологического центра, расположенного на Айтеке би-Масанчи, планируется строительство новой поликлиники на 500 посещений. Работы начнутся в июне этого года с завершением в мае 2026 года.

Отметим, что по поручению акима Алматы финансирование модернизации инфраструктуры здравоохранения в 2024 году увеличено в 2,5 раза, до 26,3 млрд тенге, в 2025 году - еще в 2,6 раза, до 69,4 млрд тенге.

Напомним, сегодня Досаев высказался о благоустройстве улицы Панфилова.

А также рассказал, на каком этапе находятся работы по благоустройству Сайрана.