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Инициативу ограничить TikTok в Казахстане прокомментировали в Минпросвете

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TikTok в телефоне
TikTok. Иллюстративное фото: pixabay.com

В кулуарах сената вице-министр просвещения Светлана Жумадильдаева прокомментировала предложение депутатов ограничить TikTok в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"В любом случае любой вредоносный контент будет влиять на ребенка, и на взрослого человека, у которого не развито критическое мышление. Поэтому в этой части по ограничению TikTok я хочу привести пример: страна, которая изобрела этот TikTok, Китай, у них у детей получается экранное время на просмотр TikTok составляет в сутки 40 минут, и там есть ограничение контента - ребенок может смотреть только образовательный и развивающий контент", - заявила вице-министр просвещения Светлана Жумадильдаева.

Она добавила, что Министерство просвещения будет поддерживать только подобные инициативы.

Стоит отметить, что вопрос с возможной блокировкой платформы поднимался в Казахстане не раз. Так, к примеру, в апреле 2024 года министр культуры Аида Балаева говорила, что вопрос блокировки какой-либо соцсети в Казахстане будет зависеть от ряда факторов. Министерством, по ее словам, рассматривался вопрос касательно TikTok.

Позже представители платформы отреагировали на ее высказывание.

В мае стало известно, что несовершеннолетним в Казахстане хотят ограничить доступ к регистрации в ряде соцсетей и мессенджеров. Проект соответствующего плана был опубликован на портале "Открытых НПА".

В начале октября на заседании сената депутат Геннадий Шиповских поднял вопрос возможного ограничения TikTok в Казахстане. По его словам, отдельный контент в популярной среди детей и подростков соцсети может негативно влиять на поведение и привести к ложным идеалам и зависимости.

Позже в Минцифры прокомментировали возможное ограничение соцсети - там пояснили, что мониторингом противоправного контента в интернете и ограничением доступа к нему занимается Министерство культуры и информации.

Недавно депутат мажилиса Жанарбек Ашимжан поддержал коллег, которые ранее предлагали ограничить TikTok в Казахстане. По его словам, чрезмерное использование этой платформы влечет за собой серьезные последствия - психологические, социальные и образовательные.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2224523-iniciativu-ogranichit-tiktok-v-kazahstane-prokommentirovali-v-mintruda/