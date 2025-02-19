"Можно сравнить с атомной бомбой": депутат предложил ограничить TikTok в Казахстане

Депутат мажилиса Жанарбек Ашимжан поддержал коллег, которые ранее предлагали ограничить TikTok в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Жанарбек Ашимжан в своем запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова заявил, что "сегодня для детей алфавитом стали социальные сети, соской - TikTok, а колыбельной - Instagram".

"Влияние этих платформ на подрастающее поколение настолько велико, что его можно сравнить с атомной бомбой. В прошлом году мой коллега Ерлан Сайыров поднимал проблему негативного влияния TikTok на общество, однако это не вызвало никакой реакции. Сенатор Нурторе Жусип также говорил о том, что если раньше детей воспитывали с помощью "тәк-тәк", то теперь - через TikTok. Но опять же, это не вызвало никакого отклика", - сказал мажилисмен.

По его словам, "мы сейчас сталкиваемся с разрушением традиционных ценностей и моральных устоев, а наши дети и подростки, еще не умеющие отличать хорошее от плохого, оказываются в ловушке виртуального мира".

"Через TikTok продвигается реклама азартных игр, транслируются аморальные стримы, звучит нецензурная лексика, распространяется порнография, пропагандируются суицидальные идеи, экстремистские религиозные взгляды, буллинг, а также реклама запрещенных веществ. Все это приводит к тому, что подростки копируют увиденное и вовлекаются в пагубные привычки", - перечислил депутат.

Чтобы уберечь молодое поколение от разрушительного влияния TikTok, парламентарий предлагает срочно рассмотреть вопрос об ограничении соцсети.

"Чрезмерное использование этой платформы влечет за собой серьезные последствия - психологические, социальные и образовательные", - мотивировал Ашимжан.

В завершение он напомнил, что опасность платформы уже осознали во многих странах мира, и государства начали принимать меры.

Так, по его словам, Россия, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан уже ввели частичные или полные ограничения на TikTok. Франция на законодательном уровне регулирует доступ подростков к интернету. Австралия запретила использование TikTok детям младше 16 лет. А в Евросоюзе, Канаде, Великобритании и Новой Зеландии еще в 2023 году приняли меры по защите детей от его вредного влияния. Даже в Китае, где был создан TikTok, доступ к этой платформе ограничен.

Стоит отметить, что вопрос с возможной блокировкой платформы поднимался в Казахстане не раз. Так, к примеру, в апреле 2024 года министр культуры Аида Балаева говорила, что вопрос блокировки какой-либо соцсети в Казахстане будет зависеть от ряда факторов. Министерством, по ее словам, рассматривался вопрос касательно TikTok.

Позже представители платформы отреагировали на ее высказывание.

В мае стало известно, что несовершеннолетним в Казахстане хотят ограничить доступ к регистрации в ряде соцсетей и мессенджеров. Проект соответствующего плана был опубликован на портале "Открытых НПА".

В начале октября на заседании сената депутат Геннадий Шиповских поднял вопрос возможного ограничения TikTok в Казахстане. По его словам, отдельный контент в популярной среди детей и подростков соцсети может негативно влиять на поведение и привести к ложным идеалам и зависимости.

Позже в Минцифры прокомментировали возможное ограничение соцсети, там пояснили, что мониторингом противоправного контента в интернете и ограничением доступа к нему занимается Министерство культуры и информации.