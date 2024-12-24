Авария на тепломагистрали в Алматы: дома начали подключать к теплу

С 6 часов утра во вторник, 24 декабря, в Алматы начали подключать к теплу жилые дома и объекты, оставшиеся вчера без отопления, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".

Как рассказали в компании, аварийная бригада завершила работу по устранению повреждения на трубопроводе ДУ-800, введенном в эксплуатацию в 1984 году.

"Поэтапное подключение теплоснабжения жилым домам и иным объектам в контуре улиц Сатпаева – Достык – Тайманова и микрорайоны Самал-1, Самал-2, Самал-3, отключенных от отопления и горячей воды из-за нештатной ситуации на теплосетях, начато в 06:00 24 декабря с постепенным выходом на рабочие параметры", – проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что после запуска системы теплоснабжения КСК, ОСИ и службе, выполняющей техническое обслуживание объектов, необходимо проверить внутридомовые сети.

В случае возникновения какой-либо нештатной ситуации (выброс воды, пара или другой) алматинцев призывают не предпринимать самостоятельных действий и сообщить о произошедшем по следующим номерам:

+7 (727) 378-06-65 (круглосуточно),

+7 (727) 341-07-77 (с 08:00 до 18:00) или 109.