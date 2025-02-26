"Не кушайте Mars": глава Минторговли о росте цен на шоколад

Глава Минторговли в кулуарах мажилиса рассказал, стоит ли ожидать роста цен на шоколад в Казахстане на фоне повышения цен на какао-бобы и другие какао-продукты, передает корреспондент NUR.KZ.

Арман Шаккалиев отметил, что две недели назад был в Костанайской области и ознакомился с работой кондитерской фабрики.

"Говорили, что есть перебои поставки сырья и есть определенные вопросы, связанные с ценой и качеством. Я тоже уточнил, насколько это повлияет на стоимость кондитерских изделий.

По тем данным, буквально двухнедельные данные - запасов было достаточно, и они говорили, что в межсезонье серьезных подорожаний не произойдет. Более того, рынок высококонкурентный, низкоконцентрированный, очень большое количество участников. Поэтому они говорят, что серьезных изменений в ценовом диапазоне не предполагается.

Конечно, корректировка цены возможна, но там не будет скачкообразных изменений в цене", - заверил он.

При этом он отметил, что на рынке присутствует и отечественная, и импортная продукция.

"На рынке большое количество предложений, поэтому, если где-то в каком-то сегменте цена растет, то вы переключаетесь как потребитель. Не кушайте Mars, кушайте наш отечественный "Баян сулу" или "Мишку на Севере", - рекомендовал он журналистам.

Напомним, в прошлом году мировые цены на какао достигли рекордно высокого уровня из-за засушливой погоды в Западной Африке.

Весной сообщалось, что цена на какао превысила 10 тысяч долларов за тонну. Головокружительный рост цен, вызванный неурожаем в Африке, продолжил набирать обороты.

Позднее мы писали, что рост мирового спроса на какао заставил африканских фермеров вернуться к производству данного вида бобовых культур.

А в декабре стало известно, что на фоне резкого роста цен на какао производители шоколада рассматривают альтернативные методы производства с выращиванием бобов в лабораториях.