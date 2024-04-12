Дефицит какао стимулирует развитие предпринимательства в африканских странах

Рост мирового спроса на какао заставил африканских фермеров вернуться к производству данного вида бобовых культур, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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В настоящее время цены на какао растут до рекордных значений из-за неурожая на плантациях в Кот-д'Ивуаре и Гане, которые являются крупнейшими в мире производителями какао.

Частные фермеры из Кот-д'Ивуара и Ганы выращивают какао-бобы самостоятельно, но продают их по цене, установленной правительством, чтобы обеспечить стабильный доход. В то время как фермеры из Камеруна и Нигерии могут выбирать покупателей и продавать урожай по самой высокой цене.

Внутренние цены на какао в обеих странах выросли более чем втрое по сравнению с предыдущим годом, что связано с глобальным дефицитом.

В настоящее время крупные фермы, производящие какао-бобы, сталкиваются с неурожаем из-за паразитов, захвативших пастбища. При этом у новых и более мелких ферм таких проблем нет. Поэтому мелкие производители включаются в процесс производства какао-бобов и, таким образом, поддерживают рост малого предпринимательства в этой сфере.

Малые фермы открывают даже те люди, которые ранее этим не занимались. Например, 57-летняя учительница Элси Киньюй приобрела 3 гектара земли для выращивания какао.

Джон Калу, региональный лидер производителей в нигерийском штате Абиа, отмечает наличие "длинного" списка потенциальных фермеров, готовых заняться производством какао. Правительство обещает предоставить фермерам новые земли в аренду, но детали этой программы пока не разглашаются.