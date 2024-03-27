Цена на какао превысила 10 тысяч долларов за тонну. Головокружительный рост цен, вызванный неурожаем в Африке, продолжает набирать обороты, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Фьючерсы на какао достигли уровня в 10 080 долларов, что более чем вдвое превышает их цену всего два месяца назад. Ранее трейдеры предупреждали, что глобальный дефицит какао-бобов спровоцирует более высокие цены на шоколадные батончики. При этом после достижения пика цены на какао снова упали до 9624 долларов.

Эндрю Мориарти, менеджер по ценовым отчетам в компании Mintec, заявил, что в настоящее время рынок вышел из-под контроля, а все его участники просто находятся в ожидании следующего удара.

Засуха и болезни, поразившие плантации, привели к снижению урожайности сельхозкультур в Кот-д'Ивуаре и Гане, которые производят две трети мирового объема какао бобов. Переработчики изо всех сил пытаются найти бобы, а производители испытывают трудности с закупкой достаточного количества какао-масла, что в свою очередь приводит к резкому росту цен.