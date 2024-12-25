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Выращивать какао в лаборатории начали производители шоколада из-за неурожая

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Черный шоколад и какао
Кусочки черного шоколада. Иллюстративное фото: Freepik

На фоне резкого роста цен на какао производители шоколада рассматривают альтернативные методы производства с выращиванием бобов в лабораториях, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Цены на какао взлетели из-за вырубки лесов и последствий изменения климата, затрудняющих доступ к сырью. Стартап California Cultured из Сакраменто (США) предлагает решение этой проблемы.

«Мы начали с маленького живого боба, но вместо посадки погрузили его в жидкую среду, чтобы он рос так, как нам нужно. Мы выращиваем клеточную ткань, которая превращается в шоколад», — объяснил Алан Перлштейн, основатель и генеральный директор California Cultured.

Процесс создания клеточной линии занимает от шести месяцев до трех лет, после чего готовое какао и кофе можно произвести всего за неделю.

По данным компании, 80% людей, попробовавших их продукцию, не смогли отличить лабораторно выращенный шоколад от традиционного. California Cultured уже заключила соглашение с японским производителем шоколада. Поставки на рынок планируются в 2025–2026 годах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2204663-vyrashchivat-kakao-v-laboratorii-nachali-proizvoditeli-shokolada-iz-za-neurozhaya/

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