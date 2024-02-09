Мировые цены на какао достигли нового рекордного уровня

Мировые цены на какао достигли рекордно высокого уровня из-за засушливой погоды в Западной Африке, наносящей ущерб урожаям, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Цены на какао на товарном рынке Нью-Йорка поднялись до нового рекордного максимума в 5 874 доллара за тонну 8 февраля. С начала 2023 года стоимость основного ингредиента для производства шоколада выросла примерно вдвое. Это резкое увеличение уже оказывает воздействие на потребителей и вытесняет с рынка крупных производителей шоколада.

Один из крупнейших производителей шоколада в мире Hershey предупредил, что высокие цены на сырье значительно повлияют на рост доходов компании. Исполнительный директор Мишель Бак также не исключил вероятность повышения цен для покупателей.

"Пока мы не можем говорить о будущих ценах. Учитывая, каковы цены на какао, мы будем использовать каждый инструмент из нашего набора, включая ценообразование, как способ управления бизнесом", — сказала она в разговоре с аналитиками.

В прошлом месяце компания Mondelez, стоящая за брендом Cadbury, назвала рост цен на ингредиенты одной из проблем, с которыми она столкнется в предстоящем году.

Погодное явление Эль-Ниньо, вызывающее колебания температуры мирового океана, привело к засушливой погоде в Гане и Кот-д’Ивуаре, которые являются крупнейшими производителями какао-бобов в мире.