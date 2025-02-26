Сильные осадки и морозы до 28 градусов обещают синоптики в Казахстане

В ближайшие дни в Казахстане сохранится влияние циклона - ожидаются сильные осадки, гололед, усиление ветра и ночные морозы до 28 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В ближайшие дни, по данным синоптиков, южный циклон по-прежнему сохранит свое влияние на большую часть территории Казахстана - ожидается снег с метелью. На юге, юго-востоке страны - осадки в виде дождя и снега.

27 февраля на востоке, ночью - в горных районах юго-востока, 28 февраля - на юго-западе, 1 марта - на северо-западе - ожидается сильный снег.

По республике прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра, ночью 27 февраля на юго-востоке республики сохраняется вероятность очень сильного ветра 30 м/с и более.

Также в эти дни ожидается понижение температуры воздуха в ночные часы северо-западе, востоке, в центре страны - до 12-28 градусов мороза, на севере - до 15-25 градусов мороза, на юге, юго-востоке - небольшое повышение до 1-10 градусов мороза, на западе основной фон температуры воздуха - 5-20 градусов мороза.

Ранее синоптики предупреждали, что в феврале жителей Казахстана ожидает переменчивая погода, температура будет меняться от плюсовых показателей до сильных морозов.

Так, во второй и третьей декадах февраля морозные дни будут сменяться теплыми, ожидаются снегопады, туман и гололед. В горах юга и юго-востока республики обещали сильные осадки (дождь, снег). При холодных вторжениях антициклона прогнозируются интенсивные волны холода, температура воздуха в эти дни понизится.

Синоптики ранее также публиковали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану до марта 2025 года. Сообщалось, что в марте температура ожидается выше нормы на 1 градус на большей части территории страны, около нормы - в юго-восточной половине республики.