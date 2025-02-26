Дождь и снег обещают в мегаполисах Казахстана в среду

В среду, 26 февраля, в Алматы и Шымкенте обещают осадки в виде дождя и снега, а в Астане - пасмурную погоду. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают дождь и снег. Температура днем поднимется до 4 градусов, а ночью опустится до -1 градуса. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем термометры покажут до -1 градуса, ночью температура снизится до -9 градусов. Скорость ветра – 8,1 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается снег. В дневное время столбики термометров поднимутся до 2 градусов, ночью опустятся до -6 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,5 м/с.