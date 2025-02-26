Акимат обратился к автолюбителям и пешеходам Алматы

В Алматы в эти дни ожидаются осадки, связи с чем в городе усилена работа коммунальных служб. Пешеходов и водителей просят соблюдать осторожность, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

По данным Управления развития коммунальной инфраструктуры акимата Алматы, с утра 26 февраля ожидается выпадение осадков в виде дождя, вечером - с переходом в мокрый снег. Осадки завершатся в ночь на 27 февраля.

"В связи с этим коммунальные службы города будут переведены на работу в усиленном режиме, организованы круглосуточные дежурства водителей, механизаторов и дорожных рабочих на производственных базах.

В целях предупреждения гололедных явлений на местах дислокаций до начала снегопада будет организовано дежурство 204 пескоразбрасывателей. Превентивно перед выпадением снега планируется обработать основные магистральные улицы жидкими реагентами. Круглосуточно планируется задействовать 624 единиц спецтехники и 1380 дорожных рабочих", - сообщили в акимате.

Кроме этого, для своевременного предупреждения и устранения обледенения на опасных участках дорог, спусках, подъемах, съездах с транспортных развязок будет усилена работа по патрулированию состояния дорог, будет задействовано 46 оперативных бригад. А в акиматах районов будет организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ.

"В связи с прогнозируемым обледенением на проезжей части дорог, гололедицы на тротуарах просим автолюбителей и пешеходов соблюдать меры предосторожности. Водителям рекомендуем снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров.

Имеющим небольшой стаж вождения отказаться от поездок на автомобиле и пересесть на общественный транспорт. Пешеходам соблюдать меры предосторожности при движении на тротуарах из-за возможного образования гололедной пленки", - добавили в госоргане.

Синоптики сообщали ранее, что сегодня, 26 февраля, алматинцев ждут сильные осадки - прогнозируется снегопад. Отмечалось, что будет пасмурно, днем осадки в виде дождя и снега, временами сильные. Также прогнозируется гололед. Вечером - туман. Температура воздуха ночью - 0...+2, днем - +6...+8 градусов.

Стоит также отметить, что ранее штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана в последние дни февраля из-за осадков, сильного ветра и гололеда.

Ранее синоптики также предупреждали, что переходный сезон (конец февраля - начало марта) будет крайне неустойчивым из-за частой смены синоптических процессов, поэтому весной природа может преподносить сюрпризы.