Снег и гололед: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана в связи с ухудшением погодных условий - ожидаются осадки, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

25 февраля ночью на западе, севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем на западе, юге области дождь, в горных районах области осадки (дождь, снег), а также туман и гололед.

Предстоящей ночью на севере, западе, в горных районах Туркестанской области возможны осадки (дождь, снег), днем дождь, на юге области сильный дождь, на западе области сильные осадки (дождь, снег). 26 февраля - осадки, гололед, ночью и утром на юге, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). 25-26 февраля на севере, западе, в центре области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на севере, западе, в горных районах 15-20 м/с, 26 февраля на горных перевалах области порывы 23-28 м/с. В период 25-26 февраля прогнозируется резкое понижение температуры воздуха от +8...+13 градусов до -1....+4 градусов, 27 февраля ночью понижение до -3...-8 градусов, в горных районах области 12 мороза.

25 февраля на западе, севере, в юге Мангистауской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, туман.

Ночью на западе, юге Акмолинской области прогнозируется снег, низовая метель, днем на западе, севере, юге области - осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, востоке области возможен туман. Ветер юго-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Во вторник в Западно-Казахстанской области на западе, юге ожидается снег, низовая метель. На юге, севере, востоке области ожидается туман.

На западе Карагандинской области тоже ожидаются осадки, на севере области небольшие осадки (дождь, снег), гололед. На западе, севере области временами туман.

25 февраля ночью в области Ұлытау ожидаются осадки, на севере области временами сильные осадки (дождь, снег), гололед, днем на западе области осадки, в центре области небольшие осадки (дождь, снег), гололед.

25 февраля в Алматинской области ветер юго-западный на востоке области порывы 18-23 м/с. 26 февраля ночью на западе, юге региона ожидаются осадки (дождь, снег), днем осадки, на юге, в горных районах сильные осадки (дождь, снег). 27 февраля ночью - снег, в горных районах области сильный снег, низовая метель, днем на юге, в горных районах области осадки (дождь, снег), низовая метель.

Завтра на западе, востоке Атырауской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере области Абай пообещали туман. Ветер восточный, юго-восточный на юге, в центре области 15-20 м/с.

25 февраля ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный днем на юго-востоке области 15-18 м/с.

Завтра днем на востоке Кызылординской области пообещали сильные осадки (дождь, снег). На севере, востоке, в центре области туман, гололед.

Ночью и утром на севере, востоке, в центре Актюбинской области - туман.

25 февраля утром и днем в Астане выпадут осадки (дождь, снег) и будет гололед.

Завтра на севере, востоке, юге Костанайской области ожидаются снег, метель. На западе, востоке области туман. На юге области гололед. Ветер северо-восточный на востоке, юге области 15-20 м/с.

На западе, юге Северо-Казахстанской области тоже пообещали снег. Ночью на западе, юге области, днем на западе, юге, севере области ожидается низовая метель. На западе, юге области ожидаются гололед, туман. Ветер восточный, юго-восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.