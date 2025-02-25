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Сильные осадки: снегопад пообещали в Алматы в последние дни зимы

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Снежная улица
Снегопад. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики предупредили алматинцев о том, что в городе ожидаются сильные осадки - прогнозируется снегопад, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В среду, 26 февраля, будет пасмурно, днем осадки в виде дождя и снега, временами сильные. Также прогнозируется гололед. Вечером - туман. Температура воздуха ночью - 0...+2, днем - +6...+8 градусов.

27 февраля ожидается переменная облачность, а ночью возможен снег. Днем временами туман и гололед. Температура воздуха ночью -5...-7, днем от 0 до +2 градусов.

Осадки также пообещали и 28 февраля. Кроме того, временами будет туман, гололед. Ветер Температура воздуха ночью упадет до -7...-9 градусов, а днем потеплеет до 0...+2.

Напомним, не так давно синоптики рассказали, какую погоду ожидать весной этого года в Казахстане.

Согласно консультативному долгосрочному прогнозу, в марте – мае на территории Казахстана температурный фон будет теплее, чем обычно - выше нормы на 1-2 градуса, но при этом не исключены периоды с низкими значениями температуры воздуха.

Синоптики отмечают, что переходный сезон бывает крайне неустойчивым из-за частой смены синоптических процессов, поэтому весной природа может преподносить сюрпризы.

Стоит также отметить, что ранее штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана в последние дни февраля из-за осадков, сильного ветра и гололеда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2223644-silnye-osadki-snegopad-poobeshchali-v-almaty-v-poslednie-dni-zimy/