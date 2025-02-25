Снизить максимальную скорость на трассах предложили в Казахстане

На заседании в сенате представитель Генпрокуратуры заявил, что казахстанскому правительству ведомство предложило снизить максимальную скорость на трассах, передает корреспондент NUR.KZ.

"Первое, что мы предложили правительству - соразмерно снизить скоростной режим на загородных трассах. К примеру, на мосту между Костанаем и Тоболом в 2023 году было три ДТП, одно из них - смертельное. Скоростной режим был снижен с 90 км до 60 км в час. В результате за прошлый год на этом месте не было ни одного ДТП", - заявил замглавы комитета по правовой статистике и спецучетам Генпрокуратуры Руслан Алькенев.

Спикер добавил, что половина ДТП совершается лицами, которые ранее уже нарушали правила.

"На слабую водительскую дисциплину влияет неудовлетворительная подготовка водителей. Фактически, подготовка водителя осталась без контроля со стороны уполномоченных органов. Уровень подготовки водителей снизился, они получают права без должного обучения в школах, не знают правил", - заявил представитель Генпрокуратуры.

Напомним, осенью сообщалось о введении средней скорости на автодорогах Казахстана - она будет высчитываться автоматически на прямолинейных участках дорог и за городом, где отсутствуют объездные пути, сертифицированными контрольно-измерительными средствами и приборами.

В октябре стало известно, что фиксировать среднюю скорость будут не везде, а лишь на некоторых трассах. Как сообщили в Комитете транспорта Министерства транспорта РК, к середине октября в стране насчитывается 62 точки фиксации на 13 платных участках дорог.

Сообщалось также, что в Казахстане подписали закон, который в два раза повышает размер штрафа за превышение скорости на 60 и более километров в час. В частности, согласно новым поправкам, владельцев автомобилей, которые нарушили скоростной режим на 60 километров в час или более, будет ждать штраф в размере 40 месячных расчетных показателей, что в 2024 году составляет 147 680 тенге.

В ноябре прошлого года стало известно, когда казахстанцев начнут штрафовать за превышение скорости на загородных трассах.

А на каких именно участках дорог казахстанцев штрафуют за превышение средней скорости - мы писали здесь.