На каких участках дорог казахстанцев штрафуют за превышение средней скорости

Введение штрафа за превышение средней скорости было продиктовано необходимостью обеспечения безопасности движения. Но пока что не все участки трасс охватывают такие меры. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Введен штраф за превышение средней скорости на прямолинейных участках междугородних трасс в Казахстане, размер которого составляет от 18 460 до 147 680 тенге в 2024 году.

Средняя скорость рассчитывается автоматически на прямолинейных участках дорог за городом, где отсутствуют объездные пути, с использованием сертифицированных контрольно-измерительных приборов.

Контроль средней скорости в пилотном проекте действует на трех участках платных автодорог общей протяженностью 392 км, с планами расширения на все платные автодороги международного и республиканского значения.

4 декабря вступил в силу закон, согласно которому автовладельцам придется учитывать свою среднюю скорость на прямолинейных участках междугородних трасс.

За нарушение правила казахстанцам грозят штрафы: от 5 до 40 МРП (от 18 460 до 147 680 тенге в 2024 году) в зависимости от степени превышения средней скорости. При этом суммы наказания в 2025 году возрастут вместе с МРП (3 932 тенге) и составят от 19 660 до 157 280 тенге.

Чтобы узнать подробнее о том, как и где применяется подобный контроль средней скорости, редакция NUR.KZ обратилась с запросом в НК "КазАвтоЖол".

Как считают среднюю скорость

Как отмечают в национальной компании, средняя скорость движения транспортного средства – это скорость, получаемая делением протяженности участка дорог общего пользования республиканского значения, пройденного транспортным средством, на промежуток времени, в течение которого это расстояние пройдено.

"Средняя скорость высчитывается автоматически на прямолинейных участках дорог и за городом, где отсутствуют объездные пути. Для этого используются сертифицированные контрольно-измерительные средства и приборы.

Средняя скорость должна быть не более установленной скорости передвижения на участках автомобильных дорог", – отмечается в ответе НК "КазАвтоЖол".

То есть, если установленная скорость движения на трассе будет равна 110 км/ч, то при более высокой средней скорости преодоления этого прямого участка казахстанцам будет грозить штраф.

Платная дорога. Иллюстративное фото: Jose A. Bernat Bacete/Getty Images

На каких участках дорог действует это правило

Как отмечают в компании, в пилотном проекте контроль средней скорости предусмотрен на 3 участках платных автодорог протяженностью 392 км. К ним относятся следующие отрезки:

"Уральск – граница РФ (на Самару)" платной автомобильной дороги "Самара – Шымкент" протяженностью 56 км; "Уральск – граница РФ (на Озинки)" автомобильной дороги "Уральск – Таскала – граница РФ (на Озинки)" протяженностью 99 км; "Тараз – Кайнар" автомобильной дороги "Алматы – Ташкент – Термез" протяженностью 237 км.

На указанных отрезках платных дорог камеры на промежуточных арках интегрированы с Единым реестром административных правонарушений для определения средней скорости передвижения транспортных средств.

"В дальнейшем данную программу планируется запустить в пилотном проекте на всех участках платных автомобильных дорог международного и республиканского значения", – сообщают в НК "КазАвтоЖол".

Ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане максимальные штрафы за превышение скорости выросли в два раза.

Также сообщалось, что еще одна платная дорога может появиться в Казахстане.