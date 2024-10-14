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На каких дорогах будут штрафовать за превышение средней скорости в Казахстане

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Машина едет по БАКАД
Трасса. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К концу года в Казахстане начнут фиксировать среднюю скорость, а потом наказывать за ее превышение. Но ограничения будут лишь на некоторых дорогах. Где можно будет "поймать" штраф, читайте на NUR.KZ.

В скором времени в Казахстане начнут фиксировать среднюю скорость движения транспортных средств – как отмечает портал "Колеса", поправки в закон, разрешающие ее фиксацию, а также устанавливающие порядок расчета и наказание за превышение, вступят в силу в декабре 2024 года.

При этом фиксировать среднюю скорость будут не везде, а лишь на некоторых трассах. Как сообщили в Комитете транспорта Министерства транспорта РК, на текущий момент в стране насчитывается 62 точки фиксации на 13 платных участках дорог:

  • Астана – Щучинск;
  • Жибек Жолы – Темиртау;
  • Астана – Павлодар;
  • Шымкент – Кызылорда;
  • Шымкент – граница Узбекистана;
  • Шымкент – Тараз;
  • Тараз – Кайнар;
  • Қонаев – Талдыкорган;
  • Павлодар – Семей – Калбатау;
  • Уральск – граница РФ (на Саратов);
  • Павлодар – граница РФ (на Омск);
  • Бейнеу – Акжигит;
  • Уральск – граница РФ (на Самару).

В дальнейшем к наблюдению за средней скоростью привлекут еще 31 аппаратный комплекс на четырех других платных участках, а их количество достигнет 93 точек фиксации.

Дорожные камеры подключены к Единому реестру административных правонарушений, и специалисты уже начали внедрять программное обеспечение для автоматической фиксации средней скорости. Завершить работы планируется до конца текущего года.

Таким образом, аналитики предположили, что штрафовать за превышение средней скорости начнут уже в начале 2025 года

Напомним, размеры штрафов будут "классическими", то есть такими же, как и при стандартном нарушении скоростного режима.

С учетом увеличения месячного расчетного показателя (МРП) в 2025 году до 3 932 тенге, штрафы за превышение установленной скорости будут следующими:

  • на величину от 10 до 20 км/ч – 5 МРП, или 19 660 тенге;
  • на величину от 20 до 40 км/ч – 10 МРП, или 39 320 тенге;
  • на величину от 40 км/ч и более – 20 МРП, или 78 640 тенге.
Также стоит учитывать, что вместе с тем через два месяца в стране введут увеличенный штраф для тех водителей, которые превышают скоростной режим на 60 км/ч и более. Наказание за это составит 40 МРП, то есть 147 680 тенге в 2024 году и 157 280 тенге в 2025 году.

Напомним, помимо введения фиксации средней скорости, в Казахстане также обяжут всех водителей мопедов регистрировать свои транспортные средства. А это значит, что новые ограничения будут действовать и на них.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2173852-gde-budut-shtrafovat-za-prevyshenie-sredney-skorosti-v-kazahstane/

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