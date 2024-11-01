Введение средней скорости на дорогах Казахстана: как это будет работать

Представитель министерства транспорта рассказал о том, как будет работать система фиксации превышения средней скорости на платных трассах Казахстана, передает телеканал 24.KZ.

На вопросы ведущих телеканала ответил председатель Комитета автомобильных дорог (при Министерстве транспорта РК) Толеген Абдуллин.

"Что подразумевается под контролем средней скорости на дорогах Казахстана, и как это будет осуществляться на практике?" - спросили спикера журналисты.

На сегодня на участках платных дорог установлены соответствующие камеры, фиксирующие скоростной режим, напомнил спикер.

"Учитывая, что это внедрение средней скорости, получается, что движение от пункта А до пункта Б происходит за определенное время - в случае разрешенной скорости.

К примеру, возьмем участок Астана - Боровое, с разрешенной скоростью в 140 км/ч. В случае, если на этом промежутке водитель превысит скорость более чем в 150 км/ч, это уже автоматически определяется как нарушение - превышение средней скорости", - сказал он.

На уточняющий вопрос ведущих Абдуллин пояснил, что скоростной режим фиксируют камеры, установленные в арках на границах районов, и отметил: водители, зная, что в арке установлены камеры, фиксирующие скоростной режим, перед аркой сбрасывают скорость, а за ней вновь увеличивают.

"На момент пересечения этой арки фиксируется время прохождения арки автомобилем, и его скоростной режим. Это считается точкой А. Точкой Б считается следующая промежуточная арка, под которой он проедет.

Если он пересекает арку с разрешенной скоростью, а дальше - ускоряется, превышая скорость в движении к следующей арке, он тем самым сокращает временной промежуток на путь между точками А и Б", - пояснил спикер.

В пример он привел арку, расположенную на трассе у Шортанды. До следующей арки - 26 км.

"Если водитель преодолеет это расстояние, условно, за 12 минут, он укладывается в разрешенный скоростной режим. Если меньше, например, за 8 минут - уже автоматически определится, что его скорость была выше разрешенной", - отметил Толеген Абдуллин.

Он также сообщил, что расчет производится автоматически, по данным камер, человеческий фактор в процессе исключен. Штрафы за превышение средней скорости также будут приходить автоматически, через единую базу данных.

Напомним, о введении средней скорости на автодорогах Казахстана стало известно весной этого года. Сообщалось, что она будет высчитываться автоматически на прямолинейных участках дорог и за городом, где отсутствуют объездные пути, сертифицированными контрольно-измерительными средствами и приборами.

Размеры штрафов будут "классическими", то есть такими же, как и при стандартном нарушении скоростного режима. С учетом увеличения месячного расчетного показателя (МРП) в 2025 году до 3 932 тенге, штрафы за превышение установленной скорости будут следующими:

на величину от 10 до 20 км/ч - 5 МРП, или 19 660 тенге;

на величину от 20 до 40 км/ч - 10 МРП, или 39 320 тенге;

на величину от 40 км/ч и более - 20 МРП, или 78 640 тенге.

В октябре стало известно, что фиксировать среднюю скорость будут не везде, а лишь на некоторых трассах. Как сообщили в Комитете транспорта Министерства транспорта РК, к середине октября в стране насчитывается 62 точки фиксации на 13 платных участках дорог.

А в конце октября министр транспорта Марат Карабаев в кулуарах мажилиса рассказал, что к середине декабря система, предположительно, уже будет работать.