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Люди оказались заперты в своих домах из-за небывалого снегопада в Актюбинской области (видео)

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Мужчина расчищают дорогу от снега
Заснеженная улица. Иллюстративное фото: pixabay.com

С последствиями сильнейшего снегопада борются в Актюбинской области - осадки в регионе не прекращались больше суток. В области начался коллапс, передает телеканал "Астана".

Как передает телеканал, мощный снегопад обрушился на Актобе в пятницу и закончился лишь к утру воскресенья. Уровень осадков составил 45 миллиметров, что выше нормы в 3 раза. Такой сюрприз от погоды стал настоящим испытанием как для коммунальных служб, так и для горожан. Люди своими силами расчищали дворы и прилегающие территории. А на улицах города массово буксовали не только легковые машины, но и автобусы.

Коммунальные службы и сейчас работают в авральном режиме. 17 подрядных организаций расчищают улицы в 2 смены. В работах задействовано 350 единиц техники и свыше 300 человек. При этом отмечается, что на зимнее содержание города было выделено более 2 миллиардов тенге

"В настоящее время мы отрабатываем обращения граждан. В первую очередь ведутся работы по расчистке проезжей части, затем будем вывозить снег на специально оборудованную площадку. Уже расчищены центральные улицы, также прочищаются дороги к социальным объектам. После на очереди второстепенные улицы", - сообщили в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Актобе.

А в поселке Маржанбулак из-за сильного снегопада местные жители оказались буквально в ловушке. Люди рассказывают, что даже не могли выйти из собственных дворов. При этом спецтехника не спешила расчищать сугробы, возмущаются сельчане

"Сегодня рабочий день, мы не можем на работу выехать! 3 дня дома сидели, невозможно были выйти на улицу", "Сколько дней буран не утихал, все занесло. А у нас дети, им надо как-то добираться до школ, садиков. А мы даже из двора не можем выйти, настолько много снега", - поделились сельчане.

В местном акимате заявили, что техника работает согласно графику, но в приоритете – расчистка территории возле социальных объектов

"В ночное время работает 1 дежурная техника, в дневное время работают 3 техники. Это грейдер, К-700 и погрузчик. В первую очередь проводится очистка к социальным объектам. Это школы, детские сады, больницы. Второстепенные улицы уже после", - сообщили в акимате Маржанбулакского сельского округа.

Напомним, накануне в "Казгидромете" рассказали, какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня - почти по всей стране обещают осадки в виде дождя и снега, которые будут сопровождаться усилением ветра, низовыми метелями и гололедом. По республике прогнозируется туман

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2223458-lyudi-okazalis-zaperty-v-svoih-domah-iz-za-nebyvalogo-snegopada-v-aktyubinskoy-oblasti-video/