Дождь и 11 градусов мороза обещают в мегаполисах Казахстана во вторник

Во вторник, 25 февраля, в Астане и Алматы обещают пасмурную погоду, а в Шымкенте - дождь и усиление ветра. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет пасмурно. Температура днем поднимется до 8 градусов, а ночью опустится до 4 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

Жителям Астаны тоже обещают пасмурную погоду. Днем термометры покажут до 0 градусов, ночью температура снизится до -11 градусов. Скорость ветра – 4,1 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается небольшой дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 14 градусов, ночью опустятся до 4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,5 м/с.