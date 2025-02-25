Дождь и 11 градусов мороза обещают в мегаполисах Казахстана во вторник
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Во вторник, 25 февраля, в Астане и Алматы обещают пасмурную погоду, а в Шымкенте - дождь и усиление ветра. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет пасмурно. Температура днем поднимется до 8 градусов, а ночью опустится до 4 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.
Жителям Астаны тоже обещают пасмурную погоду. Днем термометры покажут до 0 градусов, ночью температура снизится до -11 градусов. Скорость ветра – 4,1 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается небольшой дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 14 градусов, ночью опустятся до 4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,5 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2223444-dozhd-i-11-gradusov-moroza-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-vo-vtornik/