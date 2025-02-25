Астанчан, планирующих покупку квартир в строящихся ЖК, предупредили в прокуратуре
Опубликовано:
В прокуратуре Астаны обратились к горожанам и предупредили о недобросовестных застройщиках, работающих в столице, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.
По данным прокуратуры Астаны, в 2024 году в столице к административной ответственности привлечены 62 строительные компании, из которых 15 - повторно. С начала этого года за аналогичные нарушения уже наказаны 6 застройщиков.
"Одним из таких нарушителей стало ТОО "Asyl-Nur Qyrylys", которое без соответствующего разрешения распространяло рекламу продажи квартир в строящемся жилом комплексе. По акту прокурорского надзора в отношении застройщика возбуждено административное дело и 2 мая 2024 года судом наложен штраф.
Несмотря на это, компания продолжила незаконное привлечение средств граждан, размещая рекламу продажи квартир, за что 13 ноября 2024 года повторно подверглась административному штрафу", - отмечается в сообщении надзорного органа.
Кроме того, по инициативе прокуратуры суд в рамках гражданского иска запретил размещение рекламы данной организации.
В ведомстве сообщили, что аналогичные иски поданы в отношении еще 5 строительных компаний в Астане.
"Прокуратура города Астаны призывает граждан перед покупкой квартиры в строящемся жилом комплексе проверять наличие разрешения на привлечение средств дольщиков. Сделать это можно по ссылке", - предупредили казахстанцев в прокуратуре.
На днях астанчане пожаловались на застройщика, который уже несколько лет не может достроить ЖК. Аким предупредил представителя компании лично.
Тогда же, на встрече с населением одного из районов Астаны, Женис Касымбек пригрозил еще одному застройщику.
До этого, в конце декабря, аким Астаны заявил о скорой ликвидации компании "Елорда құрылыс", которая достраивает ЖК для дольщиков, пострадавших от нечестных стройкомпаний.
"В дальнейшем мы не планируем финансировать напрямую решение этих проблем. Но понимаем, что возникают форс-мажорные условия. В этих случаях будем принимать какие-то другие меры, но уже прямого финансирования строительства за счет бюджета не будет", - сказал аким.
А в мае 2024 года Женис Касымбек сообщил об ужесточении требований к стройкомпаниям, возводящим дома в столице
Был также опубликован список недобросовестных застройщиков Астаны.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2223614-astanchan-planiruyushchih-pokupku-kvartir-v-stroyashchihsya-zhk-predupredili-v-prokurature/