Требования к застройщикам ужесточат в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек в своем Instagram-аккаунте рассказал об ужесточении требований к стройкомпаниям, возводящим дома в столице, передает NUR.KZ.

Как написал аким, теперь в случае невыполнения конкретных задач, поставленных акиматом перед стройкомпаниями, на объектах будут полностью приостановлены работы до устранения нарушений.

"С июня текущего года ни одна стройкомпания не сможет начать строительство новых объектов там, где инженерные сети только строятся или проектируются", - написал Касымбек.

Отмечается, что ранее застройщикам разрешалось начинать строить ЖК на участках, где параллельно велось строительство сетей. Но с учетом того, что сроки завершения строительства объектов не совпадали со сроками с сетями, это приносило неудобства жителям, поскольку объекты приходилось подключать к временным сетям.

Поэтому в дальнейшем, по словам градоначальника, разрешение на новое строительство будет предоставляться только на тех участках, где завершено строительство всех сетей: электроснабжения, теплоснабжения, ливневой, бытовой канализации и др.

Помимо этого, сейчас в городе строительство порядка 50 объектов ведется без разрешительных документов. Стройкомпаниям дается время на устранение замечаний. В случае не устранения, работы на этих объектах будут остановлены.

"Строительные компании нередко сами становятся источниками образования стихийных свалок. Их подрядчики в целях подзаработать не довозят строймусор до Северной гряды, тем самым образуя несанкционированные свалки. При этом не понимают, что таким образом они наносят вред экологии города, где живут они сами и их семьи", - отметил аким.

За подобные нарушения стройкомпании будут привлекать к ответственности. Помимо штрафа и уборки той территории, эти компании также в качестве социальной ответственности будут ликвидировать и другие участки несанкционированных свалок.

К примеру, с начала года районными акиматами ликвидировано 15 стихийных свалок, вывезено почти 13 тыс. тонн мусора.

Еще одно требование к застройщикам - на стройобъектах должны быть пункты мойки колес, шумопоглощающие барьеры, ограждения должны быть безопасными и др. Ранее за нарушения по благоустройству и выносу грязи к ответственности привлекли 18 стройкомпаний.

"Стройкомпании должны думать не только о собственной прибыли, но и об удобствах своих же покупателей. Они также должны благоустраивать территорию своего ЖК и озеленять", - заключил Касымбек.

Напомним, летом прошлого года акимат Астаны опубликовал список недобросовестных застройщиков.

"На территории города без разрешительных документов по данным на начало года велось строительство 90 объектов. Из них 44 компании получили все разрешительные документы на строительство", – говорили в акимате.

По остальным 46 строительным объектам замечания устраняли.

При этом Управлением контроля и качества городской среды Астаны за 2023 год в суд было направлено 63 исковых заявления на приостановление строительно-монтажных работ и снос.