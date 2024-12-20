В Астане перестанут достраивать проблемные ЖК для пострадавших дольщиков

На брифинге СЦК аким Астаны заявил о скорой ликвидации компании "Елорда құрылыс", которая достраивает ЖК для дольщиков, пострадавших от нечестных стройкомпаний, передает корреспондент NUR.KZ.

"В следующем году мы ее хотим поставить на ликвидацию, потому что бесконечно не может быть. Уже две волны дольщиков государство вынуждено было из бюджета финансировать, мы дважды прошли эту проблему.

Горожане должны понимать, что это договорные взаимоотношения между вами и строительной компанией. Если вы подвели, например, не смогли оплатить, государство же за вас не доплачивает строительной компании. То же самое если строительная компания, с которой у вас договорные отношения, не смогла завершить строительство - государство не обязано достраивать эти дома.

Поэтому каждый гражданин, заключая такой договор, начиная долевое строительство, должен понимать, что необходимо очень внимательно подходить к этому вопросу. Это большие деньги", - заявил аким Женис Касымбек.

Он добавил, что некоторые строительные компании не справляются с этим бизнесом – часть из них не достраивают ЖК не из желания обмануть, а из-за невозможности справиться с меняющимся рынком.

"Поэтому в дальнейшем мы не планируем финансировать напрямую решение этих проблем. Но понимаем, что возникают форс-мажорные условия. В этих случаях будем принимать какие-то другие меры, но уже прямого финансирования строительства за счет бюджета не будет", - заявил аким.

Ранее сообщалось, что до конца этого года планируется завершить строительство еще восьми жилых комплексов - долгостроев в Астане.

Также стало известно, что в Астане решили вопрос еще с двумя долгостроями - ЖК "Территория комфорта-1" (вторая очередь) и "Жагалау 4". Как отметил глава города, строительство ЖК "Территория комфорта" началось еще 20 лет назад.

Всего за последние годы завершено строительство более 140 ЖК-долгостроев. Долгожданные ключи от квартир получили более 15,5 тысячи семей-дольщиков.