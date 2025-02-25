Срочник вернулся инвалидом: на каком этапе расследование

Первый заместитель главного военного прокурора на брифинге СЦК рассказал о ходе следствия по делу Мухтара Ербаяна - солдат-срочник вернулся из армии инвалидом, передает корреспондент NUR.KZ.

"Касательно получения тяжелой травмы военнослужащим Мухтаром Ербаяном - в настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, назначены экспертизы. По получению заключения экспертиз и результатов следствия - по совокупности всех собранных доказательств и фактических данных будет принято решение.

На сегодняшний день прокомментировать результаты следствия мы не можем в соответствии со статьей 201 УПК, потому что (дело - прим. ред.) затрагивает интересы многих людей. Но следствие ведется, дело под особым контролем Генеральной прокуратуры и главного военного прокурора. Нацгвардия в контакте с родителями", - сказал Максат Казиев.

По его словам, в настоящее время конкретных подозреваемых лиц по делу нет.

"Есть определенный круг, они отрабатываются следствием", - указал он.

Напомним, летом прошлого года в Сети появилась информация, что молодой парень, отправившийся служить в армию, вернулся инвалидом. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Национальной гвардии. Сообщалось, что через несколько месяцев после начала службы его госпитализировали в тяжелом состоянии, он впал в кому.

В Нацгвардии пояснили, что по факту получения травмы головы рядовым Мухтаром возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, с причинением тяжкого вреда здоровью".

Сообщалост, что военнослужащий был выписан домой после окончания реабилитационного лечения по настоянию родителей. Вместе с тем лечебным учреждением Министерства здравоохранения совместно военно-медицинским управлением Национальной гвардии МВД РК ему оказывали помощь по оформлению инвалидности.

Позже официальное сообщение опубликовало министерство обороны Казахстана. В ведомстве тогда сообщили, что Министерство обороны не осуществляет контроль за безопасностью воинской службы в таких силовых ведомствах, как пограничная служба Комитета национальной безопасности, Национальная гвардия Министерства внутренних дел, Служба государственной охраны и Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Сохранение жизни и здоровья военнослужащих является первостепенной задачей для командиров, добавили в ведомстве.

Позже глава Минздрава прокомментировала ситуацию с солдатом и рассказала, какая помощь оказывается семье пострадавшего от возглавляемого ею ведомства.

В дальнейшем сообщалось, что пострадавшему срочнику требуется лечение за рубежом, но вывезти его на тот момент не позволяло его состояние. Министр Акмарал Альназарова, по словам отца солдата, дала слово решить вопрос с санавиацией.