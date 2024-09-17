Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Почему впавшего в кому солдата Ербаяна Мухтара все еще не вывезли лечиться за рубеж

Опубликовано:

Человек на койке
Палата. Иллюстративное фото: pixabay.com

Родители солдата-срочника Ербаяна Мухтара, которого вернули после воинской службы в Нацгвардии в состоянии комы, рассказали, почему его все еще не вывезли за рубеж, передает корреспондент NUR.KZ.

"Все дело в неготовности документов - еще не готов паспорт Ербаяна, его не могут сделать в течение недели. С учетом нынешнего состояния надо пройти проверки. Сказали, что нужно как минимум 15 дней. Мы сейчас ждем паспорт. Наши с матерью документы готовы.

Второй момент - его состояние не позволяет вывезти за рубеж. Сегодня утром мы были у министра здравоохранения, поговорили с ней, попросили организовать поездку за рубеж - в клинику, которую выбрали. Альназарова, министр, согласилась, сказала, что попробует все организовать. Но это не дело 1-2 дней. На это, по ее словам, требуется время - 10-15 дней нужно будет ждать", - рассказал отец солдата-срочника Хамит Аймагамбетов.

Как сообщила мать Ербаяна, его состояние тяжелое: парня мучают судороги. Министр здравоохранения Акмарал Альназарова направила к солдату в Косшы, где он проживает, специалистов из Астаны.

"Министр дала слово решить вопрос с санавиацией по выезду за рубеж. Хочу надеяться, что она сдержит его. От Нацгвардии есть помощь в виде продуктов питания. Народ выражает недовольство, что мы его сразу не вывезли на лечение за рубеж. Но мы не можем это все так быстро решить.

Сейчас главная проблема - документы. Старый паспорт не подойдет, так как там фото не подходит, нужно фото свежее. Сейчас готовится другой паспорт. 15 дней надо ждать. Рассматриваем несколько европейских клиник: разговариваем, договариваемся. В течение 10 дней, максимум в течение 2-х недель, думаю, найдется уже решение. Готовим Ербаяна к поездке", - сообщила мать парня Гульсим Камиева.

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что молодой парень, отправившийся служить в армию, вернулся инвалидом. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Национальной гвардии. Сообщалось, что через несколько месяцев посл начала службы его госпитализировали в тяжелом состоянии, он впал в кому.

В Нацгвардии пояснили, что по факту получения травмы головы рядовым Мухтаром возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, с причинением тяжкого вреда здоровью".

Известно, что военнослужащий был выписан домой после окончания реабилитационного лечения по настоянию родителей. Вместе с тем лечебным учреждением Министерства здравоохранения совместно военно-медицинским управлением Национальной гвардии МВД РК оказывается помощь по оформлению ему инвалидности.

Позже официальное сообщение опубликовало министерство обороны Казахстана в связи с историей о травме рядового Ербаяна Мухтара. В ведомстве тогда сообщили, что Министерство обороны не осуществляет контроль за безопасностью воинской службы в таких силовых ведомствах, как пограничная служба Комитета национальной безопасности, Национальная гвардия Министерства внутренних дел, Служба государственной охраны и Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Сохранение жизни и здоровья военнослужащих является первостепенной задачей для командиров, добавили в ведомстве.

Позже глава Минздрава прокомментировала ситуацию с солдатом и рассказала, какая помощь оказывается семье пострадавшего от возглавляемого ею ведомства.

Стоит отметить, что в сентябре Касым-Жомарт Токаев, в рамках послания народу страны, поручил обеспечить железную дисциплину в армии.

"Родители доверили государству своих сыновей, поэтому именно на руководстве армии и правоохранительных органов лежит особая ответственность за их здоровье и безопасность", - добавил Токаев.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2162322-pochemu-vpavshego-v-komu-soldata-erbayana-muhtara-vse-eshche-ne-vyvezli-lechitsya-za-rubezh/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie