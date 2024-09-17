Почему впавшего в кому солдата Ербаяна Мухтара все еще не вывезли лечиться за рубеж

Родители солдата-срочника Ербаяна Мухтара, которого вернули после воинской службы в Нацгвардии в состоянии комы, рассказали, почему его все еще не вывезли за рубеж, передает корреспондент NUR.KZ.

"Все дело в неготовности документов - еще не готов паспорт Ербаяна, его не могут сделать в течение недели. С учетом нынешнего состояния надо пройти проверки. Сказали, что нужно как минимум 15 дней. Мы сейчас ждем паспорт. Наши с матерью документы готовы.

Второй момент - его состояние не позволяет вывезти за рубеж. Сегодня утром мы были у министра здравоохранения, поговорили с ней, попросили организовать поездку за рубеж - в клинику, которую выбрали. Альназарова, министр, согласилась, сказала, что попробует все организовать. Но это не дело 1-2 дней. На это, по ее словам, требуется время - 10-15 дней нужно будет ждать", - рассказал отец солдата-срочника Хамит Аймагамбетов.

Как сообщила мать Ербаяна, его состояние тяжелое: парня мучают судороги. Министр здравоохранения Акмарал Альназарова направила к солдату в Косшы, где он проживает, специалистов из Астаны.

"Министр дала слово решить вопрос с санавиацией по выезду за рубеж. Хочу надеяться, что она сдержит его. От Нацгвардии есть помощь в виде продуктов питания. Народ выражает недовольство, что мы его сразу не вывезли на лечение за рубеж. Но мы не можем это все так быстро решить.

Сейчас главная проблема - документы. Старый паспорт не подойдет, так как там фото не подходит, нужно фото свежее. Сейчас готовится другой паспорт. 15 дней надо ждать. Рассматриваем несколько европейских клиник: разговариваем, договариваемся. В течение 10 дней, максимум в течение 2-х недель, думаю, найдется уже решение. Готовим Ербаяна к поездке", - сообщила мать парня Гульсим Камиева.

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что молодой парень, отправившийся служить в армию, вернулся инвалидом. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Национальной гвардии. Сообщалось, что через несколько месяцев посл начала службы его госпитализировали в тяжелом состоянии, он впал в кому.

В Нацгвардии пояснили, что по факту получения травмы головы рядовым Мухтаром возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, с причинением тяжкого вреда здоровью".

Известно, что военнослужащий был выписан домой после окончания реабилитационного лечения по настоянию родителей. Вместе с тем лечебным учреждением Министерства здравоохранения совместно военно-медицинским управлением Национальной гвардии МВД РК оказывается помощь по оформлению ему инвалидности.

Позже официальное сообщение опубликовало министерство обороны Казахстана в связи с историей о травме рядового Ербаяна Мухтара. В ведомстве тогда сообщили, что Министерство обороны не осуществляет контроль за безопасностью воинской службы в таких силовых ведомствах, как пограничная служба Комитета национальной безопасности, Национальная гвардия Министерства внутренних дел, Служба государственной охраны и Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Сохранение жизни и здоровья военнослужащих является первостепенной задачей для командиров, добавили в ведомстве.

Позже глава Минздрава прокомментировала ситуацию с солдатом и рассказала, какая помощь оказывается семье пострадавшего от возглавляемого ею ведомства.

Стоит отметить, что в сентябре Касым-Жомарт Токаев, в рамках послания народу страны, поручил обеспечить железную дисциплину в армии.

"Родители доверили государству своих сыновей, поэтому именно на руководстве армии и правоохранительных органов лежит особая ответственность за их здоровье и безопасность", - добавил Токаев.