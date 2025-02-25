В Минпросвещения обратились к родителям школьников из-за "нетрадиционных групп" в мессенджерах

Комитет по охране прав детей обратился к родителям относительно распространения информации о "нетрадиционных группах" в мессенджерах, передает телеканал "Астана".

Родителям школьников напомнили о важности обеспечения безопасности несовершеннолетних в онлайн-пространстве.

"В настоящее время проводится работа по предотвращению распространения в мессенджерах информации, связанной с нетрадиционными группами, которая может негативно сказаться на восприятии и эмоциональном состоянии детей. В регионах ведется активная информационно-разъяснительная работа с родителями и подростками", - сообщили в ведомстве.

Отмечается также, что комитет направил соответствующие письма в уполномоченные государственные органы — МВД, МКИ и МИО — с целью принятия необходимых мер по недопущению вовлечения подростков в подобные группы и мероприятия.

О каких именно "нетрадиционных группах" идет речь, в ведомстве не уточнили.

Телеканал напоминает, что в организациях образования действуют строгие ограничения на любую деятельность, способную повлиять на психоэмоциональное состояние учащихся. Воспитательная работа в организациях образования осуществляется в соответствии с госстандартами и общенациональными ценностями.

Родителей же призвали внимательно относиться к цифровой безопасности детей, контролировать их онлайн-активность и выстраивать доверительный диалог, чтобы защитить их от возможных рисков.

Напомним, в прошлом году в Казахстане призывали запретить движение ЛГБТ по примеру России. Петиция против движения собрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения.

Позже в Астане состоялось рассмотрение петиции против пропаганды ЛГБТ в РК - госорганы и некоторые эксперты высказали свои позиции по данному вопросу. Отмечалось, что в ходе обсуждения петиции начался хаос.

В ходе рассмотрения петиции было принято решение поддержать петицию в части требований защитить и оградить подростков и детей от пропаганды и культивирования сексуальных отношений.

В ноябре прошлого года глава правительства Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос заявил, что в Казахстане исследуют влияние ЛГБТ-движения на несовершеннолетних. По его словам, изучаются социальные, психологические, медицинские и другие факторы влияния ЛГБТ-движения на несовершеннолетних. А в 2025 году планируется провести исследовательскую работу по данному вопросу.