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Уголовное дело возбудили по факту избиения школьника в гимназии Астаны

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Избиение на улице
Драка. Иллюстративное фото: Mikael Vaisanen/Getty Images

Полиция возбудила уголовное дело по факту избиения учащегося в столичной школе. Ранее жестокие кадры распространились в соцсетях, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.

"По факту избиения ученика школы-гимназии возбуждено уголовное дело. Все участники драки взяты на внутришкольный учет. Будет рассмотрен вопрос об ответственности педагогов", - говорится в сообщении городского ДП.

Родителей предупредили об ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Напомним, в селе Актюбинской области в начале учебного года был убит 9-классник в результате разборок между школьниками. По данному факту возбудили уголовное дело.

Перед этим в Актобе начался суд над группой молодых людей по делу о массовой драке, в которой погиб студент колледжа. Подсудимые учились с погибшим в одном образовательном учреждении. Как следует из материалов дела, главный фигурант сначала поссорился с погибшим подростком в соцсетях и назначил ему встречу. 2 января в 11 вечера приехал туда с пятью приятелями, все были вооружены ножами.

Кроме того, в этом же городе идет другой процесс - по делу о смерти 14-летнего Бексултана Абубакира. Подсудимые, как и погибший, учатся в спортшколе олимпийского резерва.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2160163-ugolovnoe-delo-vozbudili-po-faktu-izbieniya-shkolnika-v-gimnazii-astany/

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