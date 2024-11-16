Школьника избили толпой в Актау
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В Сети появилось видео нападения толпой на подростка в Актау. Инцидент произошел в школе №24. Информацию подтвердили в ДП Мангистауской области, передает Lada.kz.
Видео было снято на камеру мобильного телефона. Действия, вероятнее всего, происходят в школьной раздевалке.
На кадрах видно, как несколько учащихся бьют руками и ногами одного подростка.
В ДП Мангистауской области сообщили, что привлекут к ответственности родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Подростки взяты на профилактический учет.
Составлен протокол по ст.435 КоАП РК (Хулиганство, совершенное несовершеннолетним), который предусматривает наложение штрафа на родителей в размере 7 МРП (11 076 тенге).
Внесено соответствующее представление в комиссию по делам несовершеннолетних при акимате. Сотрудники ювенальной полиции продолжают профилактические мероприятия, направленные на предотвращение подобных случаев в будущем.
В Актауском городском отделе образования пояснили, что инцидент произошел в школе №24 15 ноября.
По данному факту в департамент полиции были вызваны директор учебного заведения и его заместитель по воспитательной работе для внесения ясности и установления лиц с последующим проведением профилактического воздействия. Все участники установлены. Проводится профилактическая беседа с родителями. Ситуация на контроле.
Также прокуратурой Мангистауской области по факту избиения школьника дано соответствующее поручение департаменту полиции и отделу образования. Ситуация взята на контроль.
Напомним, в конце мая массовую драку прямо посреди последнего звонка устроили выпускники школы в Мангистауской области. В полиции сообщили, что 47 несовершеннолетних доставили в отдел.
А в середине лета в Сети появилось видео массовой драки между подростками в микрорайонах Актау. Все участники были задержаны. В ДП Мангистауской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Проводился весь комплекс следственно-оперативных мероприятий для выяснения всех обстоятельств.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2188359-shkolnika-izbili-tolpoy-v-aktau/