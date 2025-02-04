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Эзотерика

Подросток попал в реанимацию после избиения одноклассниками в Қонаеве

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Мальчик в куртке, шапке и с рюкзаком
Подросток. Иллюстративное фото: pexels.com

В городе Қонаев в Алматинской области избили ученика девятого класса. Сейчас мальчик в реанимации, полиция возбудила дело, передает корреспондент NUR.KZ.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана (список доступен здесь).

О произошедшем сообщила на своей Instagram-странице журналист Гульмира Абыкай.

По ее информации, ученики девятого класса под городским мостом избили своего одноклассника.

"Ребенок попал в отделение реанимации и сейчас находится в больнице", - сообщила журналист.

После избиения подросток, как пишут в соцсетях, пытался покончить с собой.

В городском отделе образования подтвердили эту информацию. Школьника госпитализировали после попытки суицида, его сразу же поместили в реанимацию.

"На данный момент подросток полностью пришел в сознание, проходит лечение в больнице, его состояние стабильное.

Со стороны отдела образования была создана комиссия в отношении школы. По итогам проверки будет предоставлена дополнительная информация", - проинформировали в ведомстве.

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что возбудили уголовное дело по факту доведения до самоубийства.

"В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для полного и всестороннего исследования всех обстоятельств произошедшего.

В рамках указанных работ по делу будет принято окончательное процессуальное решение. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - говорится в сообщении полиции.

Добавим, согласно статье 105 УК РК, доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего, а равно его склонение к совершению самоубийства либо содействие таковому наказываются ограничением свободы на срок до 3 лет либо лишением свободы на тот же срок.

То же деяние, совершенное:

  • в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного;
  • в отношении двух или более лиц;
  • группой лиц по предварительному сговору или преступной группой;
  • посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе сети Интернет, –

наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, в ноябре в Сети появилось видео нападения толпой на подростка в Актау. В полиции тогда сообщали, что привлекут к ответственности родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Подростки взяты на профилактический учет.

В сентябре сообщалось, что уголовное дело возбудили по факту избиения школьника в гимназии Астаны. Все участники драки взяты на внутришкольный учет.

А в селе Актюбинской области в начале учебного года был убит 9-классник в результате разборок между школьниками. По данному факту возбудили уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2217702-podrostok-popal-v-reanimaciyu-posle-izbieniya-odnoklassnikami-v-onaeve/