Избили кастетом: двух подростков отправили в колонию за смерть школьника на юге Казахстана

В Жамбылской области вынесли приговор двум несовершеннолетним, которых обвиняли в хулиганстве и убийстве школьника, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Трагический инцидент произошел в мае прошлого года в Меркенском районе.

"Между несовершеннолетними подсудимыми и потерпевшим С. произошел конфликт. В целях реализации преступного умысла подсудимый С. по настоянию подсудимого Б., вооружившись металлическим кастетом, нанес удары по затылку головы потерпевшего и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении суда.

В итоге потерпевший погиб на месте происшествия.

Обоих подозреваемых задержали. Их обвинили по статьям 99 УК РК "Убийство" и 293 УК РК "Хулиганство".

В суде вина подсудимых была доказана показаниями представителя потерпевшего и свидетелей, заключениями специалистов и экспертов, вещественными доказательствами. Они вину признали лишь частично.

Как отметили в суде, согласно 55 и 81 УК РК, несовершеннолетним срок лишения свободы за убийство при отягчающих обстоятельствах не может превышать 9 лет (3/4 от 12 лет).

В итоге подсудимому Б. с учетом его роли как инициатора преступлений по совокупности преступлений назначено 11 лет лишения свободы, подсудимому С. - 9 лет лишения свободы.

Судом взыскано в счет компенсации морального вреда 10 млн тенге с законных представителей каждого подсудимого.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее мы писали о другом похожем деле - в начале мая прошлого года в Сети появилась информация о том, что в Жамбылской области подросток умер после избиения в школьном уличном туалете. В ДП региона сообщили, что по факту смерти школьника возбуждено уголовное дело.

Позднее стали известны другие обстоятельства трагедии. Мать погибшего заявила, что мальчика избили. Сельчане говорили, что такие избиения старшеклассники в поселке практикуют регулярно.

В конце января троим подсудимым вынесли приговоры, их признали виновными в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Двух из них приговорили к лишению свободы, одного - к ограничению.