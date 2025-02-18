Фото главы МВД Казахстана распространили мошенники в Сети

Мошенники используют фотографию министра внутренних дел Казахстана Ержана Саденова, чтобы заманить пользователей на фишинговый сайт, передает Stopfake.kz.

Как поясняют фактечекеры, киберпреступники используют давно отработанную схему: чтобы вызвать доверие, они дают заманчивые обещания и используют фото известных личностей. На этот раз мошенники для убедительности добавили к ссылке фотографию министра внутренних дел РК Ержана Саденова.

"Хотели вывести деньги из биржи или брокера, но… просят оплату за вывод средств? Это ловушка. Не дайте себя обмануть. Получите инструкцию по безопасному возврату средств", - гласит текст нового объявления.

В материале отмечается, что изображение было взято из Instagram-страницы с публикацией о назначении и отставке в государственных органах, а также изменениях в руководящем составе надзорных и силовых ведомств Казахстана. Никакого отношения к сообщениям о брокерах или биржах фото не имеет.

На официальном портале Министерства внутренних дел Республики Казахстан никакой инструкции по безопасному выводу средств нет.

"Размещенное объявление - это очередная попытка мошенников воспользоваться авторитетом для обмана людей. Не стоит переходить по указанной ссылке - вы можете потерять свои деньги или личные данные.

Всегда проверяйте информацию на официальных источниках и будьте осторожны при общении с незнакомыми лицами в Сети", - предупреждают фактчекеры.

Напомним, в прошлом году мошенники использовали фото министра культуры и информации Аиды Балаевой, распространяя его в фейковой рекламе о выплатах. Тогда фактчекеры также предупреждали казахстанцев об опасности перехода по сомнительной ссылке.

До этого сообщалось, что казахстанцы получают сообщения от мошенников с требованием оплатить налоговые задолженности. Письмо, приходящее на электронную почту, обязательно имеет прямую ссылку для оплаты. Если пройти по ней, деньги окажутся у мошенников напрямую.

Также фейковые сообщения приходили казахстанцам якобы от главы Минсельхоза Айдарбека Сапарова, от имени министра просвещения РК Гани Бейсембаева и даже якобы премьер-министра Олжаса Бектенова. Все подобные сообщения отправляли мошенники.

Скриншот: stopfake.kz