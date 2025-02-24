В Казахстане хотят создавать тесты для ЕНТ с помощью искусственного интеллекта

На брифинге СЦК директор департамента МНВО рассказал о планах использовать искусственный интеллект для составления вопросов на ЕНТ, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы планируем с Национальным центром тестирования применять искусственный интеллект именно в ЕНТ. Первая инициатива - это будет консультация (с помощью ИИ - прим. авт.) по правилам проведения, также по профориентации, по прохождении на грант.

Второй проект - это применение искусственного интеллекта именно при проведении ЕНТ. Это создание факторинговой системы, которая будет создаваться на базе уже существующей системы Национального центра тестирования", - сообщил директор департамента цифовизации и государственных услуг МНВО Нурсултан Махатов.

Третий проект по ЕНТ с искусственным интеллектом будет пилотным - ИИ попробуют использовать для создания тестов вместо людей.

"В пилотном режиме мы планируем применить искусственный интеллект совместно с Минцифры при создании тестов для ЕНТ. Будут выгружаться все материалы, все силабусы по предмету и далее, на основе уже приведенных примеров, где сейчас учителя создают тесты, мы попробуем применить искусственный интеллект при создании предметных тестов", - добавил Нурсултан Махатов.

Напомним, 13 января в Казахстане началось ЕНТ, которое продлилось до 10 февраля. Около 167 тыс. человек подали заявление для участия в нем.

После этого Наццентр тестирования опубликовал первые итоги. На тот момент сообщалось о 71 аннулированном результате из-за попыток проноса запрещенных предметов, таких как смартфоны и шпаргалки, и нарушения правил во время тестирования. На второй неделе сообщалось, что результаты 111 человек аннулированы. После их количество выросло до 150 человек.

Кроме того, в Миннауки предупредили, что после завершения ЕНТ-2025 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей.

15 февраля с важным заявлением по ЕНТ обратились к казахстанским школьникам - в республике начался прием заявок для участия школьников в мартовском ЕНТ, которое пройдет с 1 марта по 5 апреля.

Позже стало известно, что сроки проведения ЕНТ в Казахстане планируют перенести: поправки в Правила проведения единого национального тестирования подготовило Министерство науки и высшего образования.

При этом еще в мае прошлого года стало известно, что с 2025 года в Казахстане снова изменится формат проведения ЕНТ. Тогда министр науки и высшего образования заявил, что формат позволит сдавать экзамен "в удобном режиме".