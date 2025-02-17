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Сроки проведения ЕНТ в Казахстане планируют перенести

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Школьник сдает экзамен
Тестирование. Иллюстративное фото: Pixabay

Поправки в Правила проведения единого национального тестирования подготовило Министерство науки и высшего образования, передает NUR.KZ. Проект документа опубликован на портале "Открытые НПА".

Среди предложенных в документе новшеств - изменение сроков сдачи основного ЕНТ.

"Изменение сроков приема заявлений и проведения ЕНТ зависит от количества участников и с проведением других видов тестирования", - отмечается в документе.

Так, согласно данным Национальной образовательной базы данных, с каждым годом растет число выпускников школ. Соответственно увеличится и количество участников ЕНТ. Количество выпускников школ 2024 года составило 188 245 человек, в 2025 году ожидается 216 929 выпускников, то есть на 28 684 человека больше. Ожидаемое количество выпускников 2026 года - 228 357.

"Отметим, что в ЕНТ наряду с выпускниками текущего года участвуют выпускники колледжей и школ прошлых лет, кандасы, студенты, условно зачисленные в ОВПО и др.

Также отметим, что праздничные дни - дни национальных и государственных праздников Республики Казахстан. Март считается месяцем с большим количеством праздничных дней и дни ЕНТ в марте совпадают с праздничными днями. Привлечь сотрудников к работе в праздничный день считается нарушением требований трудового законодательства РК.

В целях увеличения возможности сдачи ЕНТ выпускникам школ и колледжей прошлых лет, лицам казахской национальности, не являющимся гражданами Республики Казахстан, было предложено дать попытку сдачи ЕНТ и в месяце январь-февраль.

Также в связи с тем, что в период с апреля по август 2025 года в городах республиканского значения и областных центрах будут проводиться тестирование системы образования "Казтест" (2 дня) и тестирование по назначению на должности первых руководителей организаций образования (1 день), предлагается внести изменения в сроки проведения ЕНТ", - отмечается в документе.

В итоге предлагаются следующие сроки проведения тестирования: с 10 января по 10 февраля, с 1 марта по 11 апреля, с 10 мая по 10 июля, с 10 по 20 августа.

Проект документа вынесен на публичное обсуждение до 4 марта 2025 года.

Напомним, 13 января в Казахстане началось ЕНТ, которое продлилось до 10 февраля. Около 167 тыс. человек подали заявление для участия в нем.

После этого Наццентр тестирования опубликовал первые итоги. На тот момент сообщалось о 71 аннулированном результате из-за попыток проноса запрещенных предметов, таких как смартфоны и шпаргалки, и нарушения правил во время тестирования. На второй неделе сообщалось, что результаты 111 человек аннулированы. После их количество выросло до 150 человек.

Кроме того, в Миннауки предупредили, что после завершения ЕНТ-2025 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей.

На днях с важным заявлением по ЕНТ обратились к казахстанским школьникам - в республике начался прием заявок для участия школьников в мартовском ЕНТ, которое пройдет с 1 марта по 5 апреля.

При этом еще в мае прошлого года стало известно, что с 2025 года в Казахстане снова изменится формат проведения ЕНТ. Тогда министр науки и высшего образования заявил, что формат позволит сдавать экзамен "в удобном режиме".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2221298-izmeneniya-vnosyatsya-v-sroki-provedeniya-ent-v-kazahstane/