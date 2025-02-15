С важным заявлением по ЕНТ обратились к казахстанским школьникам

В Казахстане с сегодняшнего дня начался прием заявок для участия школьников в мартовском ЕНТ, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный центр тестирования.

Как сообщается в Telegram-канале Национального центра тестирования, прием заявлений для участия в мартовском ЕНТ продлится до 25 февраля. Зарегистрироваться можно будет на сайте центра app.testcenter.kz или через приложение UTO.

Само тестирование пройдет с 1 марта по 5 апреля, в нем могут принять участие:

обучающиеся выпускных 11 (12) классов организаций среднего образования;

лица, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно;

выпускники школ прошлых лет и колледжей (на полный срок обучения);

лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК;

обучающиеся выпускных 11 (12) классов, обучавшиеся за рубежом (граждане Республики Казахстан).

Также отмечается, что стоимость тестирования составит 5640 тенге. Кроме того, опубликована инструкция для подачи заявления.

"При регистрации тестируемые сами выбирают дату, время и пункт проведения ЕНТ", - сказано в сообщении.

Напомним, 13 января в Казахстане началось ЕНТ, которое продлилось до 10 февраля. Около 167 тыс. человек подали заявление для участия в нем.

После этого Наццентр тестирования опубликовал первые итоги. На тот момент сообщалось о 71 аннулированном результате из-за попыток проноса запрещенных предметов, таких как смартфоны и шпаргалки, и нарушения правил во время тестирования. На второй неделе сообщалось, что результаты 111 человек аннулированы. После их количество выросло до 150 человек.

Кроме того, в Миннауки предупредили, что после завершения ЕНТ-2025 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей.

"В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы", - предупредили в министерстве.