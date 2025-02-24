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Осадки и ночные морозы до 20 градусов обещают синоптики в Казахстане

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Обледенелая дорога
Гололед. Иллюстративное фото: Roberto Moiola / Sysaworld / Getty Images

В ближайшие дни в Казахстане ожидаются осадки в виде дождя и снега, низовая метель и гололед, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в ближайшие дни южный циклон будет определять погоду на большей части Казахстана. Пройдут осадки в виде дождя и снега. 25-26 февраля в южных, 26-го и ночью 27 февраля в юго-восточных регионах пройдут сильные осадки (дождь, снег), в горных районах - осадки в виде снега.

Осадки будут сопровождаться усилением ветра, низовыми метелями и гололедом. По республике прогнозируется туман.

Также ожидается понижение температуры воздуха в ночные часы на севере, северо-западе, в центре страны - до 8-18 градусов мороза, на юге, юго-востоке - до 5-12 градусов мороза, на востоке - повышение до 15-20 градусов, на юге региона - 5 градусов мороза.

Ранее синоптики предупреждали, что в феврале жителей Казахстана ожидает переменчивая погода, температура будет меняться от плюсовых показателей до сильных морозов.

Согласно консультативному прогнозу, во второй и третьей декадах февраля морозные дни будут сменяться теплыми, ожидаются снегопады, туман и гололед. В горах юга и юго-востока республики возможны сильные осадки (дождь, снег).

Синоптики ранее также публиковали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану до марта 2025 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2223243-osadki-gololed-i-nochnye-morozy-do-18-gradusov-obeshchayut-sinoptiki-v-kazahstane/