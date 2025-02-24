До 17 градусов мороза и снег: какими будут последние дни зимы в Астане

В Астане в ближайшие 7 дней, с 24 февраля по 2 марта, обещают морозы до 17 градусов и осадки в виде снега. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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24 февраля в Астане будет пасмурно. Температура в среднем составит минус 7 градусов. Днем термометры покажут до минус 1 градуса, а ночью температура опустится до минус 13 градусов. Скорость ветра составит 5,3 м/с.

25 февраля вновь будет пасмурно. Температура составит около минус 1 градуса. Максимальная температура составит плюс 1 градус, а минимальная – минус 9 градусов. Скорость ветра составит до 3,8 м/с.

26 февраля в столице ожидается снег. Средняя температура – минус 3 градуса. Днем температура поднимется до 0 градусов, а ночью опустится до минус 6 градусов. Скорость ветра составит 8,4 м/с.

27 февраля осадков не будет. Температура в среднем – минус 13 градусов. Максимально температура поднимется до минус 7 градусов, а опуститься может до минус 17 градусов. Скорость ветра будет равняться 7,3 м/с.

28 февраля будет пасмурно. Среднесуточная температура – минус 9 градусов. Днем термометры покажут до минус 5 градусов, а ночью похолодает до минус 16 градусов. Скорость ветра составит 5,2 м/с.

1 марта в столице ожидается переменная облачность. Температура в среднем остановится на отметке минус 7 градусов. Максимальная температура составит минус 3 градуса, минимальная – минус 11 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,5 м/с.

2 марта, по прогнозам, ожидается легкий снег. Средняя температура составит минус 5 градусов. Воздух может прогреться и до минус 1 градуса, но ночью похолодает до минус 8 градусов. Скорость ветра составит 9,8 м/с.