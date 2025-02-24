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Снежное начало весны обещают синоптики жителям Шымкента

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Дождь с переходом в снег
Дождь с переходом в снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 24 февраля по 2 марта, обещают осадки в виде снега и небольшое похолодание к концу недели. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

24 февраля в Шымкенте ожидается небольшой дождь. Температура в среднем составит плюс 11 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 15 градусов, но ночью температура опустится до плюс 9 градусов. Скорость ветра составит 5,0 м/с.

25 февраля вновь ожидается умеренный дождь. Температура составит около плюс 10 градусов. Максимальная температура составит плюс 16 градусов, а минимальная – плюс 6 градусов. Скорость ветра составит до 6,4 м/с.

26 февраля в мегаполисе прогнозируют дождь и снег. Средняя температура – минус 1 градус. Днем температура поднимется до плюс 4 градусов, а ночью опустится до минус 3 градусов. Скорость ветра составит 6,2 м/с.

27 февраля в Шымкенте будет пасмурно, без осадков. Температура в среднем – 0 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 2 градусов, а опуститься может до минус 6 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,0 м/с.

28 февраля снова ожидается легкий снег. Среднесуточная температура – плюс 2 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 4 градусов, а ночью похолодает до минус 1 градуса. Скорость ветра составит 2,5 м/с.

1 марта снова ожидается снег. Температура в среднем остановится на отметке плюс 2 градуса. Максимальная температура составит плюс 6 градусов, минимальная – минус 1 градус. Прогнозируемая скорость ветра – 2,6 м/с.

2 марта, по прогнозам, в мегаполисе вновь будет идти легкий снег. Средняя температура составит плюс 2 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 5 градусов, но ночью похолодает до минус 1 градуса. Скорость ветра составит 4,5 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2223117-snezhnoe-nachalo-vesny-obeshchayut-sinoptiki-zhitelyam-shymkenta/

Автор: Кристина Кривцанова

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Снежное начало весны обещают синоптики жителям Шымкента